Fabrizio Corona non smette di far parlare di sé. Prima le indiscrezioni sul suo matrimonio con Lia Del Grosso, una donna di 50 anni originaria del Veneto, poi è arrivato il suo attacco pesantissimo nei confronti di Chiara Ferragni e Fedez. Su questi ultimi ha detto: “Fedez e la Ferragni, anche se sono due ebeti, sanno usare i mezzi di comunicazione, come Trump pure se ha vinto Biden. Ma ho il mio pensiero anche su questo. Quello che fanno è tutto studiato a tavolino”, ha insinuato.

Successivamente ha fatto altri affondi sui Ferragnez: "Se fossi stato un agente di fotografi come lo ero prima, avrei sicuramente portato a casa qualche foto compromettente di Fedez. Fedez la chia…à una volta ogni due mesi. A lei di fare l'amore non frega niente. Secondo me sono andati veramente in quelle cliniche dove scegli tutto della seconda figlia. Nascerà sicuramente bionda con gli occhi azzurri". Ed è notizia di qualche ora fa la sua dichiarazione su Simona Ventura.















Le sue parole sono state riportate sempre da 'Mowmag', dove ha rilasciato un'intervista su diversi temi. Prima di parlare della Ventura, ha posto l'attenzione su Lele Mora: "L'ho visto tre mesi fa, per sbaglio. A me è sembrato un estraneo, mi fa pena, perché si atteggia come fosse ancora quello di una volta, ma ormai è il nulla. I protagonisti del mondo dello spettacolo dal 1995 al 2005 sono tutti finiti". Ed ecco giungere la 'coltellata' alla conduttrice televisiva, che ritiene passata di moda.















Nonostante Simona sia apprezzatissima dal pubblico, per l'ex re dei paparazzi la sua fama è finita: "La Ventura fa fatica ad arrivare a fine mese, cioè, voglio dire: la Ventura". Al momento la diretta interessata non è intervenuta e non sappiamo se vorrà replicare o meno all'uomo. Ma lui è andato oltre, criticando e dicendo la sua su svariati altri personaggi. Su Alfonso Signorini ha affermato: "Lui è un uomo di potere"; su Matteo Salvini: "La persona più inutile che esista sulla faccia della terra".









“Nessuno si ricorderà di lui”, ha detto ancora sul leader della Lega. Su Andrea Iannone Corona ha dichiarato: “Un povero sfig…o. La cosa più tirste è che per stare con Belen spendeva 3 milioni di euro l’anno e adesso Belen sta con uno che se fanno un weekend insieme al massimo spendono 80 euro”. Insomma, un vero e proprio fiume in piena Fabrizio, che ha dispensato critiche a chiunque.

