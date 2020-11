Il mondo dello sport è sconvolto per la morte di Diego Armando Maradona. Il Pibe de Oro è scomparso a 60 anni nella casa di Tigre dove viveva. Maradona era stato di recente operato al cervello per rimuovere un coagulo. “L’intervento a Maradona è stato un successo”, aveva detto il portavoce del campione argentino Sebastian Sanchi.

Maradona stava trascorrendo la convalescenza dopo l'intervento chirurgico alla testa di qualche settimana fa. Tantissimi i messaggi d'affetto nei suoi confronti. Intorno alle 12 (ore locali) di mercoledì 25 novembre ha avuto un arresto cardiaco. Il personale medico che era con lui aveva cercato di rianimarlo, sono state chiamate le ambulanze, ma sono risultati vani i tentativi di rianimarlo. Gli operatori non hanno potuto fare altro che constatare la morte di Maradona.















Diego Armando Maradona è morto lo stesso giorno in cui sono scomparsi George Best, altra icona del calcio mondiale, e Fidel Castro lo storico leader e politico cubano legato tra l'altro da grandissima amicizia a Maradona che era andato a curarsi anni fa proprio a Cuba. Era il 1987 quando "El Pibe de Oro" si recò per la prima volta nell'isola, ospite del Líder Máximo. Oltre a essere stato un calciatore meraviglioso, Maradona non ha mai nascosto le sue idee politiche, che si sono palesate in legami con i leader carismatici dell'America Latina e non solo.















Tra i tanti messaggi che hanno voluto ricordare Maradona c'è quello del Paris Saint Germain, una foto che ha fatto infuriare tantissimi tifosi del Pibe de Oro. Infatti l'immagine ritrae tutta la squadra si è infatti messa in posa, sul terreno di gioco del centro sportivo 'Ooredoo', dietro una bandiera e una maglia dell'Argentina proprio per rendere omaggio al 'Diez'. Tuttavia un dettaglio non è sfuggito e riguarda Mauro Icardi che insieme a Di Maria e Paredes reggeva una bandiera dell'Argentina.









l tifosi sono infuriati per il volto di Mauro Icardi: infatti sulla faccia dell’attaccante argentino (che ha anche giocato nell’Inter in Italia) è infatti impresso un sorriso davvero fuori luogo che molti hanno associato al poco feeling che c’è sempre stato tra lui e Maradona che non aveva mai perdonato a Maurito il “ratto” di Wanda Nara perpetrato ai danni del connazionale e, all’epoca, grande amico Maxi Lopez.

