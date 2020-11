Probabilmente Elisabetta Gregoraci avrebbe comunque deciso di interrompere la sua avventura al GF Vip, che è stato prolungato fino a febbraio 2021, ma di sicuro l’aver risentito la voce del figlio dopo oltre 2 mesi ha contribuito. In diretta Eli è scoppiata a piangere a dirotto quando ha visto il filmato con le sue più belle foto con Nathan e sotto la sua voce.

Così ha appreso che in questi giorni il bimbo, 10 anni, è a Dubai con papà Flavio Briatore. La notizia è subito rimbalzata in rete e in molti hanno commentato la scelta di Briatore di portare via il figlio in questa difficile situazione legata all’emergenza sanitaria. Ma ora il giornalista e autore tv Gabriele Parpiglia ha svelato un retroscena sulla partenza dei due. (Continua dopo la foto)















Durante una diretta Instagram con Elena Santarelli, Parpiglia ha rivelato il reale motivo alla base della decisione di Briatore di volare negli Emirati Arabi. E sarebbe stato proprio lo stesso imprenditore a confidarglielo per telefono: l’ex marito di Elisabetta Gregoraci gli avrebbe rivelato di essere “dovuto partire per portare via Falco”. Sempre durante la diretta social è infatti emerso che Nathan Falco starebbe subendo continue prese in giro da parte di amici e compagni di scuola. (Continua dopo la foto)















La causa di tutto sarebbe proprio la madre, Elisabetta Gregoraci che con la sua esperienza al GF Vip 5 sta facendo molto discutere, soprattutto per il rapporto che sta intrattenendo, sin dall’inizio, con Pierpaolo Pretelli. E come ha raccontato a Parpiglia da papà Flavio, Falco si troverebbe costretto ad ascoltare parole non proprio felici nei confronti della mamma. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Briatore (@briatoreflavio)

Parpiglia in diretta IG parlando dell’esperienza di Elisabetta al GF “Briatore mi ha rivelato di aver portato Nathan a Dubai per allontanarlo dalle battute dei suoi amichetti a Monaco”. Elena Santarelli ha difeso Elisabetta #gfvip #gregorelli pic.twitter.com/G1043kcoWp — francesca (@frances56188770) November 27, 2020



Elena Santarelli ha preso più volte le difese di Eli, perché non deve essere facile vivere h24 davanti alle telecamere quindi qualche leggerezza è giustificabile: “Ci sono mille ragioni per cui Elisabetta ha scelto di fare il Grande Fratello e lei lo sa”. Ma secondo Parpiglia, che è amico di Briatore, la Gregoraci avrebbe potuto evitare di mettersi a cavalcioni sulle gambe di Pretelli: “Capisco che sei dentro una bolla – ha sottolineato il giornalista – ma magari ti potevi anche frenare una virgola”.

