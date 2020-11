Uno degli attori più belli e amati dal pubblico italiano è senza ombra di dubbio Giorgio Pasotti. Nella serata di venerdì 27 novembre è stato protagonista su Canale 5 della seconda stagione de ‘Il silenzio dell’acqua’, la fiction di genere thriller nella quale recita anche Ambra Angiolini. Ricordiamo che questa serie televisiva ha preso il posto del ‘Grande Fratello Vip’, che al momento andrà in onda solamente di lunedì, anche se prossimamente dovrebbe sbarcare anche al sabato.

Il suo esordio nel mondo del cinema è avvenuto con il film ‘Ecco fatto’ di Gabriele Muccino. Poi ha lavorato tantissimo anche a teatro, insieme a Stefania Rocca. Il grande successo lo ottiene con ‘Distretto di Polizia’ e la sua interpretazione del personaggio Paolo Libero. Ancora con Muccino è super protagonista in ‘Baciami ancora’. Dal punto di vista sentimentale ha avuto storie con Elisa, Giulia Michelini e Nicoletta Romanoff. Ed ora ha una nuova relazione con Claudia. Ecco chi è. (Continua dopo al foto)















Claudia, che di cognome fa Tosoni, è dunque l’attuale partner dell’attore. La giovane è nata nel 1992 nella capitale Roma e tra i due ci sono ben 19 anni di differenza. Nonostante questo, il loro grande amore procederebbe a gonfie vele, infatti entrambi si amerebbero alla follia. Il suo viso è decisamente perfetto, infatti la sua bellezza è invidiata da tutte. Non è proprio una sconosciuta, visto che ha l’identica passione di Pasotti e ha accumulato già diverse esperienze professionali. (Continua dopo la foto)















La Tosoni ha deciso di iscriversi all’Accademia del Cinema e Tv ‘Achille Togliani’ di Roma e qui ha ottenuto un diploma con il massimo dei voti. Poi ha preso parte a ‘Il bello delle donne’ e ‘Provaci ancora prof’. Per quanto concerne l’ambito cinematografico, ha recitato nelle pellicole ‘Loro’ e ‘Nove lune e mezza’. 8 anni fa, nel 2012, ha partecipato al concorso Miss Italia e in questa circostanza ha conquistato l’ambita finale. Ma è in teatro che ha riscosso i risultati decisamente migliori. (Continua dopo la foto)









Nel mondo teatrale è stata una delle protagoniste di ‘Sogno di una notte di mezza estate’ e in questa occasione è avvenuta la conoscenza con Giorgio Pasotti. Da quel momento in poi non si sono mai più lasciati. Come avete potuto vedere, la loro bellezza estetica è straordinaria e formano decisamente una coppia meravigliosa. Chissà se li vedremo prima o poi unirsi in matrimonio.

“La sco*** una volta ogni due mesi”. Fedez e Chiara Ferragni umiliati dal vip. La ‘soffiata’ al veleno