C’è stato un momento in cui Loredana e Raffella Lecciso erano spesso in tv. Gemelle, classe 1972, hanno partecipato a diversi programmi televisivi in coppia. Raffaella, in particolare, si è fatta conoscere dal grande pubblico quando, ben 15 anni fa, salì sul bancone di Striscia la Notizia, diventando una velina insieme a Loredana.

A quel tempo Loredana, che era legata ad Al Bano, da cui ha avuto due figli, Jasmine e Al Bano junior, stava muovendo i primi passi nel mondo dello spettacolo e Raffaella si fece subito notare non solo per la sua bellezza, ma anche per il carattere piuttosto schivo e riservato, molto diverso da quello della sua gemella. Poi, dopo diverse apparizioni in tv e ospitate in alcuni programmi televisivi, ha deciso di abbandonare il piccolo schermo.















Raffaella lavora come responsabile dell'ufficio marketing dell'emittente televisiva Canale 8. "Le comparse sul piccolo schermo continuano – aveva spiegato -, seppur saltuariamente, ma io non mi lascio scomporre, perché considero quell'esperienza una parentesi di cui potevo fare anche a meno, e che nel contempo non dimentico. Mi sono divertita, trovavo un gioco l'accanimento della gente nei confronti miei e di mia sorella".















Tutti conosciamo Raffaella, ma Loredana ha anche una sorella e un fratello. Proprio Luca ha catalizzato l'attenzione dei fan della Lecciso, quando la compagna di Albano Carrisi ha pubblicato alcuni suoi scatti. Laureato a pieni voti in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli studi di Pavia, Luca Lecciso si è specializzato in Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica con il massimo della votazione. Ha lavorato come Chirurgo plastico presso IRCCS Humanitas di Rozzano (MI) e le Cliniche S. Secondo e S. Giuseppe di Asti. Al momento ricopre il ruolo di Aiuto presso l'Unità Operativa di Chirurgia Plastica dell'Istituto Clinico Città Studi di Milano (ICCS).









Esercita libera professione come Specialista in Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica presso la Clinica Madonnina di Milano, Humanitas di Rozzano e Mater Domini di Castellanza (VA).

Luca Lecciso è stato tra i primi in Italia ad occuparsi di tecnologia IPL (intense pulsed light), laser per il ringiovanimento del volto, trattamento di lesioni discromiche e vascolari, e rimozione tatuaggi. È co-autore di un testo di chirurgia estetica edito da Piccin: “Blefaroplastica e tecniche ancillari”.

