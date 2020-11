Il cantante Morgan ha pubblicato un post molto commovente sul suo profilo Instagram. Le sue parole sono molto profonde e dimostrano il suo affetto ancora presente nei confronti di Asia Argento, nonostante i rapporti non siano proprio perfetti. Ma l’attrice italiana nelle ultime ore ha vissuto uno dei momenti più brutti della sua vita e l’ex partner non ha potuto fare altro che mostrarle la sua vicinanza. Il lungo messaggio social è stato accolto favorevolmente dai suoi follower.

Nella giornata del 26 novembre è deceduta infatti la signora Daria Nicolodi, mamma di Asia ed ex moglie di Dario Argento. Se n’è andata a 70 anni, causando un dolore immenso alla donna. Morgan ha scritto sul noto social network: “In morte di Daria Nicolodi. Asia, ti abbraccio, piango con te e con Anna Lou la sua nonna D, e con il piccolo Nicola, anche la sua nonna D. Che dispiacere, che dolore, io ho voluto tanto bene a tua mamma, lei era sempre mia complice, era sempre presente”. (Continua dopo la foto)















Marco Castoldi ha continuato nel suo commento struggente: “Non si spazientiva mai, cercava di portare la pace perché mi diceva sempre: ‘Marco, vedrai, tu hai le chiavi del suo cuore, devi solo saperle usare e al momento giusto, ma sono chiavi d’oro, non desistere, vedrai che riuscirete ad amarvi’. Lei sapeva consolare, anche se magari dentro aveva la chiara consapevolezza di come stavano le cose, eppure non ha mai rinunciato a dare una speranza, e io mi sentivo risollevato”. (Continua dopo la foto)















Morgan ha aggiunto in ricordo dell’ex suocera: “Che gioia condividere quei particolari, che raffinatezza, che intellettuale, che bello il tempo speso con lei. Ti ricordi quando me l’hai fatta conoscere per la prima volta in Sardegna? Mi avevi preparato all’apparizione di una figura speciale, un genio, tu dicevi, ed era così. Quando la scorsi da lontano vidi una figura concreta, una donna magra e alta con un leggero vestito blu, e aveva la sicurezza nei movimenti, androgina”. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco “Morgan” Castoldi (@morganofficial)

In conclusione, sul suo profilo Instagram l’artista 47enne originario di Milano ha detto: “Quando si avvicinò le vidi il viso, pieno di espressione, un viso che mostrava le parole e i pensieri, e poi voi che non vi vedevate da tanto parlaste per ore tra ricordi e idee, passato e futuro, e tante risate e tanta dolcezza”. Un tributo davvero molto intenso, che Asia Argento avrà sicuramente apprezzato.

