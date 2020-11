“Fabrizio Corona si sposa”. Pubblicate le carte delle nozze: chi è la futura moglie (50enne) dell’ex re dei paparazzi

Fabrizio Corona non tornerà in prigione, almeno non per il momento. L’udienza in Tribunale che avrebbe dovuto decidere il suo destino è stata aggiornata al 17 febbraio “per acquisire alcune relazioni mediche e dell’Ufficio esecuzione penale esterna che mancavano”, spiega il Mattino di Napoli.

A inizio dicembre 2019 era scattato il “differimento pena” concesso per la sua “patologia psichiatrica”. Da allora l’ex re dei paparazzi ha lasciato il carcere di San Vittore per trasferirsi prima a un istituto di cura vicino a Monza e poi a casa a Milano. Di fatto, il “differimento pena” è prorogato fino al prossimo febbraio, ma non confermato. Servirà, ha spiegato il giudice, che Corona si attenga “al rigoroso rispetto delle regole”. (Continua a leggere dopo la foto)















In questi giorni Coorna è tornato a far parlare di sé dopo l’ospitata fatta a Non e l’arena di Massimo Giletti, dove ha lanciato pesantissime accuse a Carlo Cracco. L’ex re dei paparazzi ha parlato del caso di Alberto Genovese e si è speso in accuse, inaccettabili, contro Carlo Cracco. Accuse, per inciso, stigmatizzate nel corso della diretta dallo stesso Giletti, ma che hanno sollevato un polverone, con tanto di denuncia dello chef stellato. (Continua a leggere dopo la foto)















E in queste ore Corona è tornato sulle pagine del gossip, questa volta per una notizia che ha lasciato basiti i più. Pare infatti che l’ex re dei paparazzi sia a un passo dalle nozze. A sganciare la “bomba” di gossip nei giorni scorsi era stata l’ex moglie Nina Moric, secondo cui l’ex agente fotografico è sposato con una donna di oltre 50 anni e nonostante ciò ha una relazione con Mariana Rodriguez. In realtà si scopre che c’è un atto di pubblicazione di matrimonio datato 19 novembre 2020, quindi ci sono 180 giorni di tempo per le nozze. (Continua a leggere dopo la foto)









Ora il settimanale Eva3000 ha rivelato l’identità della prossima signora Corona. È Lia Del Grosso, amministratrice unica della prestigiosa agenzia di comunicazione milanese Luxury Creative Agency. Unico avvistamento pubblico accanto a Corona, la sera del 43esimo compleanno dell’ex re dei paparazzi.

“Bianca Guaccero…”. Detto Fatto, la soffiata dopo lo scandalo del tutorial della spesa. Cosa succede in Rai