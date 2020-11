La scomparsa a 60 anni del campione di calcio di tutti i tempi, Diego Armando Maradona, continua a tenere banco in tutto il mondo. Qualche ora fa il suo amico e agente Stefano Ceci, intervenuto a Radio Kiss Kiss, ha fatto alcune dichiarazioni drammatiche sul Pibe de Oro: “Adesso si sta parlando di quello che si poteva fare e quello che non si è fatto, ma Diego non è stato lasciato solo nelle ultime dodici ore, Diego è stato lasciato solo da una vita. Diego ha smesso di vivere quando è diventato Maradona”.

E poi: "Diego si è lasciato andare, era stanco di vivere da un pezzo. Era un generoso, un uomo buono. Poche persone ne hanno conosciuto il lato più umano. Cosa gli è successo? Fino a due anni fa giocava ancora a calcio a Dubai. La relazione con Rocio sembrava gli avesse fatto bene. Una volta perso il suo amore, ha perso tutto e s'è lasciato andare sia dal punto di vista fisico sia psicologico". Ora a rompere il silenzio è suo figlio Diego Maradona Junior con un post su Instagram.















Il giovane, concepito da Diego e da Cristiana Sinagra, ha dato alla luce due figli, Diego Matias e India Nicole, nati rispettivamente nel 2018 e nel 2019. Ed è anche a loro che va il pensiero del classe 1986. Lo struggente messaggio è iniziato così: "Quanto ero felice con te…non potevi nemmeno immaginarlo, solo guardandoti accanto a me mi sentivo invincibile!!! Quanto mi mancherà questo abbraccio della mia vita, né puoi lontanamente immaginare, quanto mi mancherà sedermi con te…".















Diego jr. ha continuato: "Sedermi con te a guardare una partita del nostro amato Napoli!! E i miei figli?? Come faranno a meno di un nonno così affettuoso?? Ti prometto che saranno sempre dalla tua parte, che ti difenderanno sempre e che gonfieranno sempre il petto parlando del nonno. Capitano del mio cuore, non morirai mai perché ti amerò fino all'ultimo respiro che avrò. Aspettami e vieni a trovarmi quando sarà il momento perché ti ho sempre voluto al mio fianco".









Diego Maradona Junior ha concluso il suo post commovente, aggiungendo: “Un figlio accanto ad un padre non ha paura di niente! Buon viaggio 10 del mio cuore! Ti amo!”. Al suo messaggio ha risposto mamma Cristiana Sinagra: “Ti amo figlio e sono orgogliosa di te, sempre”. Altri follower gli hanno manifestato affetto e grande vicinanza in questo terribile momento, che gli ha stravolto la vita.

