Mino Magli è stato il fidanzato di Elisabetta Gregoraci tra il 2001 e il 2007. In diretta a Live Non è la D’Urso ha raccontato di aver avuto una relazione segreta con la show girl calabrese, ma di non averlo mai raccontato a nessuno. In quel periodo Elisabetta aveva già avviato la relazione con Flavio Briatore che avrebbe poi sposato nel 2008. Magli è un noto stilista e la relazione con Elisabetta Gregoraci, come raccontato da lui a Live!, iniziò nel 2001 dopo un servizio fotografico della showgirl per la linea di abbigliamento dello stilista.

Da quel momento, i due iniziarono una conoscenza vissuta alla luce del sole e durata fino al 2007. Nel 2005, però, la storia cambiò in seguito ad un viaggio in Kenya di Elisabetta con Flavio Briatore. Da quel momento raccontò di aver firmato un contratto con colui che poi è diventato il marito e chiese a Magli di vivere una relazione clandestina che durò, poi, altri due anni. (Continua dopo la foto)















Lo stilista torna a tuonare contro la Gregoraci in una lettera pubblicata in esclusiva dal settimanale Oggi. Vuole un confronto con la show girl e pone anche delle domande scomode: “Ancora una volta vorrei chiarire a tutti quelli che continuano a postare critiche, a volte anche offensive, che l’unico mio intento è quello di ottenere un confronto con Elisabetta per guardarla negli occhi e chiederle per quale motivo ha mentito senza pudore durante il nostro rapporto – scrive Magli -. Sicuramente avrei dovuto comprendere da molti suoi comportamenti che dietro quella maschera che tanto le piaceva indossare si nascondevano altre verità”. (Continua dopo la foto)















La lettera poi prosegue e Magli sembra alludere a un aborto: “Vorrei chiederle ad esempio di chiarirmi un pensiero inquietante che ancora, qualche volta, si affaccia prepotentemente nella mia mente, vorrei chiederle perché, nella primavera del 2007, è corsa in una clinica in Campania? Ci eravamo da poco lasciati… Cosa è andata a fare? Un’altra cosa che vorrei chiederle è se i sacrifici di cui parla nella casa sono quelli relativi agli anni vissuti al fianco di Flavio pur non amandolo? Se è così i conti tornano”. (Continua dopo la foto)









Magli ricorda i momenti in cui Elisabetta lo chiamava euforica: “Ricordo molto bene il periodo quando Flavio era ricoverato in una clinica a Roma, zona Parioli, quando Eli pur vestendo gli abiti da dedita crocerossina, non appena varcava la soglia di uscita dalla clinica mi chiamava euforica e al grido «finalmente sono liberaaaaaa» e si precipitava tra le mie braccia per trascorrere tutta la notte insieme. Ricordo anche bene il caso Vallettopoli. Fui io ad accompagnarla a Piazzale Clodio, ed anche in quella occasione mentì spudoratamente negando ogni tipo di coinvolgimento… peccato che poi vennero fuori le note intercettazioni”. La lettera si chiude con la richiesta di confronto: “È un mio diritto visto quanto è emerso. Voglio sapere la vera verità! Con che persona sono stato in tutti quegli anni?”.

