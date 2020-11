L’altro giorno Francesco Oppini non è riuscito a contenere le sue lacrime, scese copiose, ed ha confidato ai compagni di avventura come si sente in merito al GF Vip prolungato fino a febbraio 2021. Sono davvero tanti i vipponi ad aver manifestato la loro sofferenza, dopo il cruciale annuncio di Alfonso Signorini.

Infatti Elisabetta Gregoraci ha praticamente salutato Pierpaolo Pretelli e vorrebbe al più presto riabbracciarsi con suo figlio Nathan Falco. Enock sarebbe in procinto di intraprendere la stessa strada, come anche la modella brasiliana Dayane Mello. Insomma, Oppini è disperato. Mamma Alba Parietti pure. I fan di Francesco le hanno fatto una particolare richiesta… (Continua dopo le foto)





























Francesco Oppini è indeciso riguardo al suo futuro nella casa del GF Vip. I fan del ragazzo sperano che lui resti nella Casa di Cinecittà e hanno chiesto a gran voce a mamma Alba Parietti di convincerlo a non abbandonare. La Parietti, si sa, non ha mai perso l’occasione di farsi i fatti del suo amato figlioletto, e anche stavolta non ha deluso nessuno. Alba ha quindi pubblicato un post ironico su Instagram in cui dichiara di aver preso il posto del figlio in concessionaria. “Quando il gatto non c’è… Pure la venditrice di macchine mi tocca fare” ha scritto come didascalia di una foto che la immortala col collega di Francesco. Numerosi i commenti dei fan: “Tranquillizzalo, lui va in paranoia” chiede più di qualcuno, alla luce del crollo emotivo dei giorni scorsi. “Se non esce, vengo anche io ad aiutare a vendere macchine. Le lavo anche, se necessario” si propone un altro fan di Oppini. (Continua dopo le foto)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)









Giusto qualche giorno fa Alba Parietti si era già esposta nei confronti della permanenza di Francesco Oppini all’interno del GF Vip: “Voler bene a qualcuno vuol dire volere la sua felicità. Io so che le fans di Francesco Oppini e le persone fantastiche che lo hanno capito e sostenuto lo sosterranno rispettando la persona e i suoi sentimenti i suoi bisogni. Mi fa una grande tenerezza e non posso fare nulla per aiutarlo. Deve decidere da solo . Ha 38 anni ma vederlo così mi fa male , così come mi fa male leggere commenti cattivi o richieste impossibili da realizzare perché comunque e’ una decisione personale in cui non possiamo intercedere a me o a Cristina Tomasini”.

