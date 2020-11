Asia Argento è stata colpita da un terribile lutto in queste ore. All’età di 70 anni è infatti morta sua madre Daria Nicolodi, grande attrice e sceneggiatrice, celebre per i suoi ruoli in film di successo dell’ex compagno Dario Argento, uno tra tutti ‘Profondo rosso’. Il primo a comunicare a tutti la notizia della scomparsa della donna è stato proprio il regista degli horror. Poco dopo però è subito arrivata la reazione tanto attesa di Asia, sconvolta dalla gravissima perdita.

Asia ha voluto postare alcune immagini in compagnia dell'amato genitore, ma sono state soprattutto le parole utilizzate dall'attrice ad aver commosso il popolo della rete. La figlia di Dario ha dovuto vivere nel suo passato traumi incredibili e momenti molto brutti. Ricorderete infatti l'episodio legato al suo partner Anthony Bourdain. Lo chef si tolse la vita l'8 giugno del 2018, gettandola nello sconforto più assoluto. Ecco quali sono state le frasi dedicate alla signora Nicolodi.















Sul suo profilo Instagram ha pubblicato: "Riposa in pace mamma adorata. Ora puoi volare libera con il tuo grande spirito e non dovrai più soffrire. Io cercherò di andare avanti per i tuoi amati nipoti e soprattutto per te che mai mi vorresti vedere così addolorata. Anche se senza di te mi manca la terra sotto i piedi, e sento di aver perso il mio unico vero punto di riferimento. Sono vicina a tutti quelli che l'hanno conosciuta e l'hanno amata. Io sarò per sempre la tua Aria, Daria".















Oltre 21 mila le persone che le hanno manifestato vicinanza, mettendo mi piace al suo post. Numerosi i vip che le hanno lasciato un messaggio di conforto. Mara Venier ha scritto: "Asia mia, ti abbraccio forte forte", Elena Sofia Ricci: "Tesoro". Questi invece gli altri commenti di fan comuni: "Che dolore Asia", "Un dolore indescrivibile e il rimpianto di non averla goduta abbastanza", "Ti sono vicina in questo momento di dolore, un abbraccio", "Mi dispiace così tanto", "Nooo!".









Nel 1980 Daria Nicolodi è stata protagonista in ‘Inferno’, nel 1982 in ‘Tenebre’, due anni più tardi in ‘Phenomena’ e nel 1987 in ‘Opera’. Nel 1978 ha lavorato anche con il compianto Gigi Proietti ne ‘La commedia di Gaetanaccio’. Dopo essersi lasciata con Dario Argento nel 1985, ha preso parte ad altri film di genere thriller e horror come ‘Le foto di Gioia’, ‘Paganini Horror’ e ‘La setta’.

