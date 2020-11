Gravissimo lutto per Asia Argento e anche per suo padre Dario. Una perdita gravissima, che arriva in un 2020 davvero ricco di bruttissime notizie. In una recente intervista la donna si era mostrata preoccupata per il momento con il quale stiamo convivendo: “È un momento drammatico. Purtroppo nei momenti difficili la prima cosa che va via è la cultura. Invece è ciò che ci distrarrebbe, che ci aiuterebbe ad allontanare le nostre paure”. Adesso un altro evento più che negativo.

Nella giornata di oggi, giovedì 26 novembre, è infatti deceduta la mamma Daria Nicolodi, grande protagonista dei film dell’allora suo compagno Dario Argento. Infatti, la ricordiamo soprattutto per il suo ruolo di Gianna Brezzi nel famosissimo film ‘Profondo Rosso’. La donna aveva 70 anni. Dalla relazione con il re dell’horror italiano nacque dunque Asia nel 1975. Nella carriera di Nicolodi si annoverano comunque esperienze molto importanti in veste di attrice e sceneggiatrice. (Continua dopo la foto)















Nata nella città di Firenze il 19 giugno del 1950, Daria Nicolodi si è spenta gettando nello sconforto tutti. Ad annunciare la notizia della morte dell’attrice è stato proprio Dario Argento. I due si erano conosciuti per la prima volta nel 1974, un anno prima che nascesse Asia. Quest’ultima le ha dato la possibilità di essere chiamata anche nonna, grazie alle nascite dei nipoti, venuti alla luce nel 2001 e nel 2008. Oltre a ‘Profondo Rosso’, ha collaborato con Dario in ‘Suspiria’ e non solo. (Continua dopo la foto)















Nel 1980 è stata protagonista in ‘Inferno’, nel 1982 in ‘Tenebre’, due anni più tardi in ‘Phenomena’ e nel 1987 in ‘Opera’. Nel 1978 ha lavorato anche con il compianto Gigi Proietti ne ‘La commedia di Gaetanaccio’. Dopo essersi lasciata con Dario Argento nel 1985, ha preso parte ad altri film di genere thriller e horror come ‘Le foto di Gioia’, ‘Paganini Horror’ e ‘La setta’. Nel 1994 le è morta la sua primogenita Anna, in seguito ad un terribile e fatale incidente stradale. Poi il ritorno al cinema dopo un po’ di stop. (Continua dopo la foto)









Nel 2007 ha recitato ne ‘La terza madre’, lavorando con la figlia e Dario Argento. Il 29 giugno del 2010 è anche apparsa in ‘Stracult’, nella puntata dedicata a ‘Profondo rosso’. Ha avuto anche una vicissitudine giudiziaria. Nel 1985 fu arrestata per il possesso di 23 grammi di hashish proprio insieme a Dario. Poi furono però assolti perché non si trattava di spaccio, ma di consumo personale.

