La morte del campione di tutti i tempi, Diego Armando Maradona, ha sconvolto il mondo intero. I più distrutti sono i cittadini argentini e la città di Napoli, che l’hanno amato alla follia fino all’ultimo giorno della sua vita. In queste ore è comunque scoppiata una polemica perché l’ultima sua compagna, Rocio Oliva, si è presentata in lacrime di fronte ai cronisti per far sapere a tutti quanto avvenuto: “Non so perché mi fanno questo, sono stata la sua ultima partner, volevo solo dire addio a Diego”.

La donna ha riferito che non le è stato concesso di entrare nella Casa Rosada dove si stava svolgendo una veglia intima per il campione di Lanùs. Mi hanno detto di tornare alle 7 con tutti gli altri. Dicono che Claudia non vuole che io entri". In Italia invece a far discutere è stato un post della cantante Laura Pausini, la quale poi pare l'abbia cancellato poco dopo, vista la reazione avversa dei suoi follower. Le parole utilizzate dalla donna non avevano fatto piacere agli utenti.















All'artista non è andato giù il modo nel quale gli operatori dell'informazione abbiano trattato la notizia della sua scomparsa. Infatti, la dipartita del re del calcio è giunta in una giornata particolare, quella contro la violenza sulle donne. Dunque, la Pausini non ha apprezzato il fatto che questa ricorrenza sia diventata secondaria: "In Italia fa più notizia l'addio ad un uomo sicuramente bravissimo a giocare a pallone, ma davvero poco apprezzabile per mille cose personali diventate pubbliche".















La bravissima cantante italiana ha proseguito: "Piuttosto che l'addio a tante donne maltrattate, violentate, abusate. Oggi non sono la notizia più importante di questo paese…Nonostante stamattina ne abbia perse altre due. Non so davvero che pensare". Molti utenti si sono scagliati contro la Pausini, ritenendo inopportuno questo post pubblicato in un momento di grande dolore per milioni di persone. Alcuni hanno aggiunto che Maradona non è stato solo un campione di calcio.









Un altro follower ha ritenuto una cosa normale che tutti ne parlassero, visto che era deceduta una leggenda planetaria. Un altro tweet recitava: “Non si tratta di priorità, si tratta di eccezionalità”. Il paragone tra i due argomenti, entrambi molto importanti, non ha raccolto il parere favorevole del mondo della rete. Chissà se Laura Pausini farà un’ammenda su ciò che ha scritto.

