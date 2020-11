Stefano De Martino in ospedale, la foto preoccupa i fan. Ma lui spiega tutto

Seguito u Instagram di ben 4.3 milioni, nonostante si consideri meno famoso di tanti altri suoi colleghi, come spiegato nella sua ultima bio del social delle foto, Stefano De Martino ha un seguito da capogiro. L’ex marito di Belen Rogriguez è un personaggio molto attivo sui social e ogni giorno ama condividere scatti e video che lo ritraggono nella sua quotidianità.

E c’è stata preoccupazione per i follower che nelle ultime ore sono incappati nelle sue storie di Instagram. Come si vede dal filmato pubblicato sul social delle foto, si vedono un ospedale e una flebo. Il video ha innescando un certo panico sui social, con tantissimi fan che hanno chiesto informazioni al ballerino napoletano. (Continua a leggere dopo la foto)















Nello scatto in questione è possibile vedere una flebo. Ovviamente i seguaci si sono allarmati pensando che il professionista partenopeo fosse in ospedale per alcuni problemi di salute. Ma subito si è scoperta la verità e la visita di Stefano De Martino all’ospedale è stata solo per fare un pieno di vitamine per rafforzare il sistema immunitario. (Continua a leggere dopo la foto)















L’ex marito di Belen Rodriguez si è affidato alle mani esperte e si è affidato in quelle dei dottori del Reviv di Milano. Con il dosaggio di “Immunity Sport”, Stefano potrà usufruire di un recupero rapido di vitamine, sali minerali e e non solo, con l’obiettivo di mantenersi in ottima forma, proprio come siamo abituati a vederlo. (Continua a leggere dopo la foto)









Insomma, i follower di Stefano De Martino possono tirare un sospiro di sollievo perché l’ex ballerino si è sottoposto a un trattamento per aumentare le difese immunitarie in vista dell’arrivo dell’influenza stagionale ed evitare, per quanto possibile, di prendere il Coronavirus.

Anna Tatangelo, il pezzo forte del look è accessibile a poche: quanto costano i maxi stivali