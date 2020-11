Emma Marrone, argomento delicato e privatissimo: “Non è un obbligo”

Emma Marrone ha parlato di sé in una super intervista in cui ha affrontato il tema della sua vita privata, della maternità e degli uomini. La cantante italiana ha 36 anni ed è più simile ad un caterpillar che allo stereotipo di donna che vorrebbe la tradizione. Infatti, Emma, quando si parla del suo futuro asfalta tutti. L’ultima impresa in ordine cronologico della power Emma Marrone, è stata quella di fare il giudice di X Factor.

Programma in cui si è finora distinta per grinta e rischi assunti. Già, perché Emma Marrone dei suoi ragazzi si fida, e non perde occasione di farli mettere alla prova. Il suo team al momento è composto dal rapper Blind, dopo che Blue Phelix e Santi sono stati eliminati. Ma vediamo cos'ha confessato Emma sulla propria vita privata.





























In una sostanziosa intervista al Messaggero Emma Marrone ha raccontato un po' di sé, partendo col dire che, almeno per il momento, non pensa di diventare mamma. "Sono contenta di stare a Natale con pochi parenti per evitare domande tipo: 'Ma un fidanzato?', 'Bambini?"', ha confessato al Messaggero. "Io non voglio figli ora, devo fare ancora un sacco di rock'n roll. La maternità non è un obbligo. Ognuno ha il suo percorso. Può succedere che una donna voglia dedicarsi a sé stessa. E poi anche l'età delle madri è cambiata. Oggi abbiamo la possibilità di congelare gli ovuli e conservarli". Tanti rumor hanno sussurrato di una Emma Marrone fiancheggiata dal modello Nikolai Danielsen, ma Emma ha raccontato di essere single.









“Oggi le donne studiano, viaggiano, sono indipendenti – ha spiegato Emma Marrone-. Difficile trovare uomini che accettano questo, io li terrorizzo. Levati i panni da rockstar quando torno a casa io impasto polpette, faccio la lavatrice, so aggiustare un mobile, sistemo tutto da sola. È brutto quando non puoi avere il controllo su una donna – ha aggiunto Emma Marrone -. Ma so che da qualche parte c’è uno alla mia altezza”.

