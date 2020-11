“Resterai sempre nel mio cuore”. Antonino Cannavacciuolo in lutto: l’addio è un colpo al cuore

Antonino Cannavacciuolo è l’autore originale della grande tradizione della cucina italiana, un mix vincente tra quella campana e la piemontese. È anche cuoco televisivo, certo, tra Masterchef, Cucine da Incubo, Antonino Cannavacciuolo Academy, ma è un uomo che ha la cucina nel sangue.

Nel 1995, a soli 20 anni arriva a Villa Crespi, poi va a farsi le ossa all'Approdo di Pettenasco (dove conosce Cinzia Primatesta, figlia dei proprietari e futura moglie e compagna di lavoro) e al Quisisana di Capri con chef Nazzareno Menghini e sous chef Oliver Glowig. La strada è spianata: i Primatesta comprano nel 1998 Villa Crespi affidandola ad Antonino, che ancora oggi la dirige insieme alla moglie Cinzia e uno staff prepratissimo.















E proprio a Villa Crespi è legato il ricordo di una persona speciale per il famoso chef italiano. "Mi ricordo ancora quella volta che hai varcato la soglia del mio ristorante a Villa Crespi… – ha scritto Antonino nel post pubblicato su Instagram – Indescrivibile! È stato un onore cucinare per te. Resterai sempre nel mio cuore. Arrivederci". Nel video si vede Diego Armando Maradona a tavola mentre canta canzoni napoletane insieme agli altri commensali e lo stesso chef.















Diego Armando Maradona è stato trovato morto alle 11.30 di mercoledì 25 novembre nella sua casa del Barrio San Andres, tra Tigre e Escobar. I media argentini ricostruiscono le ultime ore del Pibe, che è deceduto nel sonno. L’ultima persona a vedere il Pibe vivo è stato il nipote, alle 23 di martedì 24 novembre. Nella serata di 2 giorni fa, in casa c’erano l’assistente del Pibe, un addetto alla sicurezza, un’infermiera e una cuoca.

La morte del campione ha sconvolto la città di Napoli e in tanti hanno voluto rendergli omaggio. "Ciao Diego. Tu non morirai mai", ha scritto sul suo profilo social il maestro pizzaiolo napoletano Gino Sorbillo.









Anche il cantante Gigi D’Alessio ha voluto ricordarlo: “Ancora non riesco a crederci… Sei stato il più grande di tutti. Quello che hai significato per Napoli, per tutti noi, non si può spiegare, e rimarrà per sempre. Ho avuto il privilegio di esserti amico, ed è una cosa che non dimenticherò mai. Maradona è leggenda, Maradona è per sempre. Viva Maradona!”.

