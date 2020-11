“Noi a letto…”. Al Bano e Loredana Lecciso: la confessione prende una piega a dir poco piccante

Bravi Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, che hanno deciso di riprovarci e la cosa sta andando alla grande! Di nuovo insieme da circa un anno l’artista e l’ex giornalista sono più uniti e affiatati che mai. A venti anni dal primo incontro tra Albano e Loredana c’è ancora sintonia e complicità. E insieme stanno affrontando la difficile emergenza sanitaria: nella immensa tenuta di Cellino San Marco hanno trascorso il primo lockdown. Alla vigilia di The Voice Senior, il nuovo programma che lo vede giurato con la figlia Jasmine, Albano ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Intimità.

Come tutti hanno visto, la bella Loredana ha inevitabilmente cambiato la vita di Carrisi: "La dote più bella di Loredana? L'intelligenza, la sensibilità e il senso pratico. È una compagna quasi perfetta. Come io sono il compagno quasi perfetto per lei (ride, ndr)". Una lunga e intensa storia d'amore che non verrà però coronata dal matrimonio. Per l'ennesima volta Albano ha spiegato che non c'è bisogno di convolare a nozze per amarsi ogni giorno e mettere su famiglia.















E poi c'è un matrimonio in entrambi i loro passati: Carrisi è stato sposato per quasi trent'anni con Romina Power, la Lecciso è stata legata tre anni all'imprenditore Fabio Cazzato (dal quale ha avuto la primogenita Brigitta). "È come se fossimo già sposati: il nostro è un matrimonio di intenti. Non sarà mai una carta a dirti che sei innamorato o se sei il compagno di vita ideale, a stabilirlo deve essere invece la "carta mentale". Che è la cosa più importante".















Come dimenticarlo: Albano e Loredana Lecciso saranno legati a vita dai loro splendidi figli, Jasmine, 19 anni, e Albano Junior, detto Bido, 18. Ma tra l'artista e la showgirl c'è anche tanta passione e intimità. Una situazione che non è cambiata con l'emergenza Coronavirus, a differenza di altre coppie come quella formata da Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi.











Riguardo all’eros, i due hanno infatti ammesso di non fare più l’amore per paura del contagio. Tutt’altra storia in casa Carrisi: di recente Loredana Lecciso ha confidato alla rivista Nuovo che nulla è cambiato con Albano sotto le lenzuola. Nonostante la pandemia i due – che vivono insieme – continuano ad amarsi come prima. “Viviamo come prima la nostra intimità”, ha assicurato la Lecciso.

