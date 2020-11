“Ecco come mi sono presa il Covid”. Iva Zanicchi spiega tutto: “Sono stata una stupida”

Periodaccio per Iva Zanicchi. Come tutti sanno, la popolare cantante ha contratto il Covid – 19. Dopo qualche giorno il suo stato di salute si è purtroppo aggravato, tanto che è stata ricoverata all’ospedale di Vimercate. Per fortuna che oggi sta molto meglio. E sull’ultimo numero di Novella 2000 ha voluto raccontare questa sua lotta contro il virus. Ad un certo punto Roberto Alessi le ha domandato come l’ha contratto. E Iva Zanicchi non ha fatto mistero di essersi contagiata in maniera sciocca, asserendo: “L’ho preso da cretina…”.

E qui parte il suo racconto: "Era la comunione del bambino di una mia nipote…Sono venuti a casa con la torta…Non ho resistito e li ho baciati…Poi hanno scoperto di essere positivi…". Iva Zanicchi ha sconfitto il Covid – 19, ma al magazine diretto da Roberto Alessi ha dichiarato di non essersi ancora ripresa totalmente: "Sono negativa adesso, ma è come se mi fosse passato un camion sopra…Spesso mi gira la testa…".















Poco dopo la Zanicchi, sempre in questa intervista rilasciata al settimanale Novella 2000, ha anche rivelato che tutta la sua famiglia ha contratto il coronavirus, aggiungendo che per ora solo lei è riuscita a sconfiggerlo: "Sono l'unica che è tornata negativa in famiglia…".















E proprio per questo motivo che l'artista, la quale a Libero ha raccontato che se adesso è ancora viva è grazie a Alessandro Politi de Le Iene, sta vivendo reclusa nella sua camera: "Vivo reclusa, ma per fortuna che vive qui anche mia figlia, che è sì positiva ma asintomatica e quindi mi fa trovare la spesa in frigo (che fa online) e mi pulisce casa…".











Al termine Iva Zanicchi ha poi voluto ringraziare sentitamente Ornella Vanoni, Milva, Orietta Berti, Fausto Leali e Barbara d’Urso. Difatti loro le sono stati vicini in questo momento così complicato della sua vita. E su Barbara d’Urso, Iva Zanicchi ha confessato al settimanale: “Mi ha chiamata ogni giorno…”

