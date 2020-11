“Mai raccontato”. Bianca Guaccero e il bacio super-vip: la confessione a Detto Fatto

Detto Fatto è sempre molto seguito, soprattutto nella parte finale quella che la conduttrice Bianca Guaccero gestisce insieme a Jonathan Kashanian. In una intervista rilasciata a Oggi, tutti i compagni di avventura sono stati elogiati dalla Guaccero quando l’hanno sostituita alla conduzione nel periodo di isolamento: “Io li adoro! Non si perdono d’animo, mai. Forse all’inizio erano un po’ emozionati, impacciati, ma poi si sono lanciati benissimo, per due ore e mezza di diretta”.

L’ex concorrente del Grande Fratello presenta la SuperClassifica nella quale dà i voti. Questa volta il tema era quello dei baci indimenticabili di cinema e televisione. Un tema sempre molto sentito e romantico che ha consentito ai due conduttori di poter spaziare su tanti argomenti. A proposito di baci memorabili la SuperClassifica ha ricordato quello a Sanremo tra Pippo Baudo e Luciana Littizzetto. Bianca Guaccero ha ricordato così la sua esperienza al festival con il noto presentatore nel 2008 e su quest’ultimo ha ammesso: “Per me è come un padre, sicuramente come un padre artistico”. (Continua dopo la foto)















Tuttavia lo scoop è stato lanciato proprio da Bianca che parlando di baci ne ha ricordato uno in particolare. Riguarda un episodio della sua vita privata che non aveva mai raccontato e che ha destato molta curiosità. Jonathan ha cercato di sondare il terreno, ha provato a far sbilanciare la Guaccero che – dopo aver rivelato il gossip – ha mantenuto il massimo riserbo sulla questione. (Continua dopo la foto)















E allora per cercare di capire di cosa si tratta bisogna recuperare le parole della stessa Guaccero, una vera e propria confessione inedita. “È una cosa assurda che mi è successa che non ho mai raccontato a nessuno, la sanno solo in due” ha premesso Bianca Guaccero spiegando poi: “Questa persona che è un attore famosissimo americano mi ha dato un bacio carino anni fa, quando non era ancora famoso”. (Continua dopo la foto)









La rivelazione del bacio ricevuto da un attore ha attirato la curiosità di Jonathan che ha cercato in tutti i modi di saperne di più chiedendo maggiori dettagli. Ma la conduttrice di Detto Fatto non si è assolutamente sbilanciata: “Non dirò nient’altro, non lo saprai mai!”. Jonathan non si è arreso ed ha insistito per sapere l’identità di questo attore, non è però riuscito nel suo intento infatti Bianca Guaccero ha ammesso solo che non si tratta di George Clooney e che all’epoca non era ancora un attore famoso.

