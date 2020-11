Lo ha scritto su Facebook la showgirl riminese Gessica Notaro, pubblicando anche un video dove mostra per la prima volta le immagini del suo volto deturpato dopo l’aggressione da parte dell’ex, Edson Tavares, che l’ha sfregiata con l’acido.

Le splendide parole che ha sempre pronunciato Gessica, interpretate da immagini forti. Gessica Notaro mostra per la prima volta il suo viso deturpato dopo l'aggressione da parte dell'ex fidanzato infame che le ha strappato l'identità. Un nome che non vale più la pena di essere pronunciato, scritto, associato a lei.





























Gessica parla forte e chiaro, senza paura: Ci siamo. Finalmente e' arrivato il momento di mostrarvi tutto. Senza filtri, senza timore. Sono passati quasi 4 anni da quel giorno e proprio in questo periodo stavo ultimando il mio disco "Gracias La Vida" .. poco dopo.. il buio totale. Sono riuscita a terminare la registrazione e pubblicare il disco solo mesi dopo l'aggressione, senza però farne il videoclip, per ovvie ragioni. Ero visibilmente distrutta. Fisicamente e psicologicamente. Poi ho capito che nulla succede per caso, che quella canzone, che rappresenta un vero e proprio inno alla vita, non era arrivata per caso. Anzi, e' arrivata nel momento giusto. Perché mai come da quel 10 gennaio avrei potuto imparare che la vita va ringraziata ogni giorno per ciò che ci da e non accusata per ciò che ci toglie.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GESSICA NOTARO (@gessicanotaroreal)

Da qui e’ arrivata l’ispirazione. L’ idea per il videoclip. Raccontare attraverso queste immagini tutto quello che e’ stato il mio percorso da poco prima dell’aggressione sino ad oggi e condividerlo con tutti voi, che mi siete stati sempre vicino dandomi la forza che mi mancava per andare avanti. Le immagini sono molto forti, lo so, ma penso che quest’ultime come nient’altro possano fungere da monito per il prossimo 25 Novembre, giornata mondiale per la lotta contro la violenza sulle donne.

Io sono viva, sono una miracolata e questo video ne è’ la testimonianza.

Chiedo a tutte voi donne che mi seguite: Vogliatevi bene! AMATEVI! Perché la vita è una sola.. e deve essere vissuta con rispetto, amore VERO e dignità.

