Il noto cantante Nek non ha passato proprio dei bei momenti negli ultimi giorni, come annunciato da lui stesso attraverso i social network. Effettivamente i suoi fan si erano preoccupati non poco per la sua assenza prolungata da Instagram e tutta la verità è venuta fuori in queste ore. Filippo Neviani ha rotto il silenzio ed ha ammesso di aver avuto problemi di natura fisica. Infatti, si trova ricoverato in ospedale per uno spiacevole inconveniente capitato qualche giorno fa.

L’artista ha affermato di aver avuto un incidente e di essersi dovuto sottoporre anche ad un intervento chirurgico. Immediata la reazione dei suoi follower, che gli hanno manifestato assoluta vicinanza in questo suo difficile momento. Nek è dunque sceso successivamente nei dettagli ed ha raccontato ciò che gli è successo. Ha comunque voluto tranquillizzare tutti, perché adesso si sentirebbe abbastanza bene. Ma vediamo nei particolari cosa è accaduto e cosa ha quindi scritto. (Continua dopo la foto)















Sul suo profilo Instagram ufficiale, il cantante ha postato: “Ciao a tutti! Vi sarete accorti che non sono stato molto attivo sui social negli ultimi giorni…Ho avuto un incidente mentre ero nella mia casa di campagna e, da qualche giorno, mi trovo in ospedale ricoverato dopo aver subito un intervento alla mano. Sto bene, questa adesso è la cosa più importante. Sono seguito da ottimi medici e presto vi darò notizie, confido che le cose vadano per il meglio. A prestissimo!”, ha concluso. (Continua dopo la foto)















Tantissimi i suoi colleghi e personaggi famosi che gli hanno manifestato la massima vicinanza e lo hanno supportato almeno a distanza. Francesco Renga ha scritto: “Vaiiii Fi!”, Emma Marrone: “Forza Fil!”, Stefano Accorsi: “Forza Filippo”. E poi ancora Giusy Ferreri ha pubblicato: “Riprenditi presto!”, Gigi D’Alessio: “Rimettiti presto fratè”. Fan comuni hanno aggiunto ancora: “Un grande abbraccio”, “Auguroni di pronta guarigione”, “Torna presto più forte di prima”. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nek Filippo Neviani (@nekfilipponeviani)

Nel 2012 Nek e sua moglie Patrizia hanno avuto la loro unica figlia insieme, Beatrice, ma l’artista ha un ottimo rapporto anche con Martina, oggi una giovane donna, che è nata da una precedente relazione di lei. Lo scorso mese di ottobre ha festeggiato la piccola Beatrice: “Da oggi Beatrice sarai in comunione con Cristo – ha scritto Nek a corredo del post con due foto della giornata – Che giorno meraviglioso”.

