Gianni Morandi è una forza della natura, non a caso nonostante abbia raggiunto i 75 anni di età, la sua forma fisica è smagliante e a tratti sembra sia ancora un ragazzino. Indimenticabili le sue partite con la Nazionale dei cantanti, che gli hanno permesso di mantenere uno stato fisico invidiato dai ventenni. Il cantante è solito ancora adesso allenarsi duramente, infatti spesso e volentieri fa la sua classica corsa mattutina per respirare aria pulita e favorire un miglioramento fisico.

Durante il suo jogging del 23 novembre, però, non è andato tutto per il verso giusto. Il popolarissimo artista ha avuto purtroppo uno spiacevole incontro, ma la sua reazione è stata letteralmente da applausi. Infatti, i suoi fan si sono schierati tutti dalla sua parte. Quelle parole che gli hanno proferito non lo hanno offeso, ma lo ricaricheranno ancora di più per il futuro. Vediamo allora più nel dettaglio cosa è successo e qual è stata la risposta epica dell'artista nato a Monghidoro.















L'episodio lo ha raccontato sia sul suo profilo Facebook. Ha pubblicato una sua immagine, con la tuta sportiva, quindi aveva da poco finito di correre. Ecco cosa ha detto: "23 novembre. Oggi durante la mia solita corsa ho incontrato una persona che mi ha riconosciuto e mi ha urlato: 'Stai attento! Alla tua età ci puoi rimanere…'". Io mi sono toccato dove sapete e mentre proseguivo gli ho risposto male mostrandogli le corna. La foto è di Anna".















I fan sono rimasti molto delusi da quella frase contro Morandi. Alcuni di loro hanno scritto: "Incredibile, anche tu rispondi male a qualcuno, però quando ci vuole, ci vuole", "Uno che di certo la tua forma fisica la sogna da una vita", "Tutta invidia", "Hai fatto bene, Gianni uno di noi! Un abbraccio a te e a tua moglie Anna". Altri hanno aggiunto: "Qualcuno invidioso per la tua splendida forma", "Corri, corri sempre finché puoi. Ti permette di essere attivo e dinamico, avanti".









Lo scorso mese di agosto, Gianni Morandi scrisse un bellissimo messaggio a suo figlio Pietro per il suo compleanno: “9 agosto. Oggi è il compleanno di mio figlio Pietro. In un attimo è diventato un uomo, compie 23 anni ma questa foto mi sembra scattata l’altro ieri…Auguri Pietro, avanti così, conquista la tua vita!”. Il figlio è un rapper e l’anno scorso ha lanciato il suo primo progetto musicale ‘Assurdo’.

