“Sono viva grazie a lui”. Iva Zanicchi, la confessione choc dopo il Covid. È stato quello della tv

Iva Zanicchi è riuscita a sconfiggere il Covid. Ha fatto rientro a casa dopo 9 giorni in ospedale. Dopo la positività al Coronavirus, aveva male alle ossa e febbre, il saturimetro era buono. Poi all’improvviso un forte raffreddore tale da creare difficoltà respiratorie e quell’uomo che non smetterà mai di ringraziare per averle fissato un appuntamento per fare la tac.

La cantante si è confessata in un’intervista rilasciata ad Alessandra Menzani, giornalista di Libero. Ha raccontato i giorni in ospedale, il modo amorevole in cui è stata curata, l’affetto dei personaggi dello spettacolo che le hanno fatto sentire la loro vicinanza. Anche la sua famiglia sta combattendo contro il Covid: suo fratello è ricoverato a Vimercate ed è cardiopatico, il suo compagno è sotto chemio e anche lui è positivo. (Continua dopo la foto)















Ma andiamo con ordine: prima i racconti dall’ospedale: “Quello di Vimercate: non finirò mai di ringraziarlo. Sono infermieri e medici molto umani e giovani. Ho visto una di loro piangere, disperata, stava male, aveva caldo: non si possono togliere le imbragature se no la vestizione è lunghissima, stanno otto ore senza andare in bagno, non bevono. Faranno anche il loro lavoro, ma è micidiale” (Continua dopo la foto)















Poi i big della tv che le sono stati vicini: “Gerry Scotti era all’Humanitas. Mi diceva: cosa stai a fare a casa? Mi hanno chiamato tutti, Leali, Al Bano, Caselli, Pavoni, Venier, d’Urso, Vanoni che stava male ma a casa, Orietta Berti, Toffanin, molto affettuosa, Hunziker”. (Continua dopo la foto)









Infine quella telefonata che le ha salvato la vita: “All’inizio avevo male alle ossa, febbre. Il medico decide di curarmi a casa. Il saturimetro era buono, 95. Dopo due giorni mi viene un raffreddore da non respirare. Casualmente mi chiama questo ragazzo delle Iene, Alessandro Politi, per lavoro. Mi dice: ‘Ma Iva, non parli bene, vai all’ospedale a fare una Tac’. Insiste: ‘Sei come una mamma, ti ho fissato un appuntamento”‘ Mi ha salvato la vita”. Adesso Iva Zanicchi è a casa, i suoi familiari sono positivi e prosegue le cure che faceva in ospedale. Ha anche detto di essere disposta a donare il suo plasma.

