Giacomo Urtis continua a far parlare di sé all’interno della casa del Grande Fratello Vip. È l’ultimo entrato nel loft di Cinecittà ed è noto per essere il “chirurgo dei vip”. Infatti a Giacomo Urtis si devono anche i ritocchini di altri volti celebri, come Valeria Marini, Barbara Berlusconi, Dayane Mello, Taylor Mega, Francesca Cipriani, per citarne solo alcune.

Lui stesso ha più volte parlato dei ritocchini che hanno interessato anche il suo corpo “Le zone del fisico che ho trattato? Bicipiti, tricipiti, deltoidi, pettorali, addominali six pack, addominali obliqui, fianchi, schiena, glutei e cosce”. Un modo per sfatare il mito che la scelta di ricorrere alla chirurgia estetica sia solo una questione quasi del tutto esclusiva per il mondo femminile. (Continua dopo la foto)















Ritocchini a parte, Urtis in queste ore ha fatto una rivelazione che ha lasciato molti di stucco. Il medico ha difatti confessato di aver avuto il Covid, pur non dicendo chiaramente la parola nella sua interezza. La contessa De Blanck, infatti, non ha subito capito di cosa stessero parlando lui e Dayane Mello, fino a che la modella non ha inteso il riferimento ai genitori del chirurgo dei Vip. (Continua dopo la foto)















“Tuo padre ha avuto qualcosa? Eravate in casa insieme”, le ha domandato la gieffina. E Giacomo Urtis ha risposto che non c’è stato alcun problema, precisando di vivere nella stessa casa dei genitori, lui sopra e loro sotto. “È stato ad agosto, io mi sono chiuso in casa per 15 giorni e non ho avuto sintomi. Poi ho fatto i controlli e avevo gli anticorpi. Sono a posto”, ha specificato il medico cercando di tranquillizzare le coinquiline. (Continua dopo la foto)









Dayane Mello ha provato ad indagare ulteriormente e ha chiesto come abbia scoperto di avere il Covid se non aveva sintomi. Urtis ha spiegato che “Ero tornato dalla Sardegna… Era il momento in cui tutti lo dicevano ad agosto, ma io ho preferito non dirlo. Mi sono chiuso in casa. Prima di entrare qui ho fatto gli esami e avevo sempre gli anticorpi altissimi, pertanto sono tranquillo. Dopo è difficile riprenderlo”. Dopo queste frasi del chirurgo, la regia ha staccato le immagini andando a riprendere gli altri inquilini che erano in salotto. Urtis comunque non è il primo concorrente ad essere stato in contatto con il virus. Paolo Brosio e Selvaggia Roma sono, infatti, risultati entrambi positivi poco prima di varcare la porta rossa di Cinecittà.

