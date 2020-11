Il conduttore e personaggio televisivo Mauro Coruzzi ha fatto alcune considerazioni clamorose nella rubrica settimanale che cura al settimanale ‘DiPiù’. Si è voluto soffermare su una delle conduttrici tv più importanti. L’ha riempita di complimenti e poi si è lasciato andare a qualche considerazione che fa abbastanza scalpore. L’ha innanzitutto definita “bellezza con quel pizzico di sensualità che piace agli uomini e non disturba le donne e le mamme”. E poi ha sganciato una bomba.

Non sappiamo esattamente se abbia voluto lanciare lì per lì una provocazione, o se sappia qualcosa in più e l’abbia voluto comunicare in modo indiretto. Sta di fatto che questa sua affermazione, nascosta dietro una domanda, potrebbe far esplodere ancora di più il gossip. La protagonista in questione è Roberta Lanfranchi. Andiamo a vedere più nei particolari cosa Coruzzi ha scritto a proposito di lei e cosa potremmo aspettarci nei prossimi mesi, secondo la sua opinione. (Continua dopo la foto)















Parlando del programma ‘Paperissima Sprint’ ha dichiarato: “Questo è uno dei programmi più longevi in circolazione”. Proprio la Lanfranchi lo condurrà per il terzo anno consecutivo. Mentre stava per terminare il suo discorso sulla donna, si è chiesto: “Il suo figlio più grande, Matteo, ha 22 anni. Non è che tra poco mi diventa una delle nonne più giovani dello spettacolo?”. In seguito, ha aggiunto qualcosa in più sulla presentatrice Mediaset. Solo parole di grande apprezzamento. (Continua dopo la foto)















Sulla Lanfranchi Mauro Coruzzi ha aggiunto: “Lei è cresciuta bene, forte di una volontà di migliorare incrollabile, ed ha tanta voglia di imparare, oltre ad essere molto disciplinata”. A livello sentimentale, la conduttrice è stata sposata con Pino Insegno, da cui ha avuto Matteo e anche Francesco. Poi si è divorziata nel 2007 e nel 2012 si è risposata con l’autore televisivo Emanuele Del Greco. Il 14 settembre dello stesso anno ha partorito il suo terzo figlio, che si chiama Ettore. (Continua dopo la foto)









Mauro Coruzzi, in arte Platinette, in un racconto unico su Gigi Proietti. È accaduto su DiPiù Tv dove Platinette ha reso omaggio al grande attore venuto a mancare di recente di fronte a un Flavio Insinna che non ha saputo trattenere le lacrime. “Atterrito e perso, come un bambino che diventa orfano all’improvviso e non riesce a farsene una ragione”, queste le parole più giuste per una perdita simile.

“Presa a calci e pugni e violentata”. Loredana Bertè choc, il terribile racconto a ‘Verissimo’