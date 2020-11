Senza niente addosso tra le lenzuola. Marco Bocci, il buongiorno dal letto è troppo sexy. E spunta pure il commento della vip…

Marco Bocci, la foto conquista il web. Un buongiorno ma anche un bel regalo per le numerosissime fan dell’attore. Dopo la pubblicazione della foto, in poco tempo, il web non ha fatto altro che parlare di lui. E tra gli apprezzamenti, non mancano di certo anche i nomi di volti noti. Ma quello che sembra essere un semplice ‘buongiorno’, in verità, rivela anche qualcosa in più.

Non solo uno splendido uomo ma anche un attore professionista. Marco Bocci, dedito al mondo del cinema e della recitazione, nel 2018 ha ricoperto anche il ruolo di giudice ad Amici di Maria De Filippi su Canale 5, per poi impegnarsi al fianco di Bianca Guaccero, in “Il Medico della Mala”. Conosciuto anche per la relazione con Emma Marrone, l’attore sposa Laura Chiatti con cui ha dato alla luce due figli: Enea e Pablo. (Continua a leggere dopo la foto).















Ma nel suo passato non esiste solo il successo. L’attore nel 2018 è stato ricoverato d’urgenza dopo essere stato trovato privo di conoscenza. Esce dal coma dopo tre lunghi giorni: un herpes era riuscito a raggiungere il cervello: “I primi giorni, appena risvegliato dall’intervento, non ero cosciente, né consapevole e tutto ciò che avveniva era vago, me lo hanno raccontato. L’assurdità è che avevo la sensazione che mi raccontassero un film di cui ero protagonista, ma non avevo coscienza di averlo mai girato. Ero uno spettatore che assisteva a un storia di cui ero il personaggio principale”. (Continua a leggere dopo la foto).















Ma nonostante questa dolorosa parentesi di vita, Marco Bocci è tornato in salute e nelle ultime ore si è ‘offerto’ al suo pubblico femminile in panni mai visti prima, o meglio a petto nudo tra le lenzuola. In verità si tratta di un momento di pausa di una scena, e infatti scrive a corredo della foto: “Day after day after day, another set day. Today we sleep… Goodmorning”. (Continua a leggere dopo le foto e il post).









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @marcoboccireal

Tra cuori e cascate di complimenti, si uniscono al coro anche alcuni nomi noti. Un esempio? Ad apprezzare la foto dell’attore Andrea Delogu, che chiama anche la moglie di Bocci, Laura Chiatti, a intervenire: “Allora Lau vogliamo che Marco insegni a Francesco Montanari a farsi le foto bonone?”. Laura risponde: “Io vedo foto molto fiche anche di Francesco”. E fa capolino persino Marco in persona: “Dopo lo chiamo”. Silenzio da Montanari, almeno per il momento.

