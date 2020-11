Poco sotto i riflettori ma unitissimi, Luca Zingaretti e Luisa Ranieri sono tra le coppie più amate dello spettacolo italiano. La loro relazione dura da ben 15 anni e ha trovato nelle figlie Emma e Bianca il culmine della loro felicità. Nemmeno a dirlo, i due attori si sono conosciuti sul set. Correva l’anno 2005 ed erano impegnati nella miniserie televisiva Cefalonia.

La storia è nata allora e nel 2011 ha portato alla nascita della prima figlia, Emma. Quattro anni dopo, nel 2015, a quella di Bianca. “Diventare papà è stato come rinascere per la seconda volta. Sono pazzo delle mie bambine”, ha detto Zingaretti delle sue figlie. La Ranieri invece ha raccontato di lui e del loro rapporto: “Io sono brava in cucina e nel mettere in ordine. Lui è bravissimo a studiare con nostra figlia Emma”. (Continua dopo la foto)















E ancora: “Sono una donna fortunata, perché ho sposato un uomo con una virilità prorompente, ma anche una sensibilità quasi femminile e un amore vero per le donne: Luca dice sempre che abbiamo una marcia in più, che si lavora bene con noi perché siamo più precise e organizzate”, ha affermato la bella Luisa Ranieri. (Continua dopo la foto)















Come detto, la coppia Zingaretti – Ranieri non domina assolutamente le riviste di cronaca rosa, ma i fotografi di Oggi hanno immortalato un bellissimo momento in famiglia. Il settimanale ha pubblicato delle foto che ritraggono l’attore, fresco di compleanno (lo scorso 11 novembre ha compiuto 59 anni), beato tra le donne della sua vita durante un pranzo al mare, a Maccarese, sul litorale romano. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Zingaretti (@lucazingarettiofficial)



Super coccolato dalla moglie e dalle sue bambine di 9 e 5 anni, Luca Zingaretti è il ritratto della felicità. Bellissimo anche il recente scatto social con le figlie condiviso nel giorno del suo compleanno e che commenta con la frase All I need is love”. Una frase che la dice lunga sull’amore da cui si sente circondato. Sotto, chiaro, una lunga serie di cuori e faccine innamorate per l’interprete di Montalbano e le sue principesse.

