“È arrivato il momento”. Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, la voce bomba prima della finale di Ballando con le Stelle

Finalissima di Ballando con le stelle: sono sette le coppie in gara che si contendono il successo finale. Si tratta di Gilles Rocca e Lucrezia Lando, Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina, Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira, Paolo Conticini e Veera Kinnunen, Tullio Solenghi e Maria Ermachkova, Alessandra Mussolini che deve fare a meno del suo ballerino Maykel Fonts e ballerà con Samuel Peron, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro.

L’edizione di quest’anno è stata tormentata dagli infortuni e dal Coronavirus. Nel corso del programma Samuel Peron e Daniele Scardina hanno avuto il Covid, Elisa Isoardi ha avuto un infortunio al tendine e ha dovuto ritirarsi dalla gara per poi essere ripescata e il suo ballerino Raimondo Todaro che è stato operato di appendicite. (Continua dopo la foto)















Sulla coppia Todaro-Isoardi saranno puntati gli occhi dei telespettatori. Sul settimanale Gente hanno posato in esclusiva e il loro feeling è stato evidente: “Quello che portiamo in pista è il risultato di una consapevolezza che è maturata in me”, racconta la Isoardi. “Mi sono fidata di lui e affidata a lui. Raimondo è stato eccezionale nel sapermi aspettare. La prima volta che abbiamo provato l’abbraccio del tango abbiamo impiegato un’ora e mezza perché mi sciogliessi. Dietro a tanta rigidità c’è la mia storia”. (Continua dopo la foto)















Raimondo Todaro le ha fatto eco: “Elisa era diffidente e la sua forte emotività la portava a voler tenere tutto sotto controllo, anche nel ballo, terreno inesplorato fino ad allora. L’ho sempre vista come una donna bella, sensuale, ma lei non si sentiva affatto così. Gliel’ho detto, gliel’ho fatto notare, l’ho ripetuto, quasi fosse un training per l’autostima”. (Continua dopo la foto)









Ecco arrivato, quindi, il momento della finale. I fan della coppia sperano in un bacio in diretta e non dietro le quinte, come si legge su Libero. Insomma dopo le tante difficoltà che hanno dovuto affrontare, i fan sperano nel gran finale per Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. Quasi un modo per chiudere il cerchio dopo una edizione di Ballando con le stelle caratterizzata da una serie di intoppi che sono riusciti a superare.

