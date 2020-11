Arisa è senza ombra di dubbio una delle artiste migliori nel panorama musicale italiano. La sua voce è inimitabile ed emoziona milioni di persone. Le sue performance al Festival di Sanremo hanno sempre incantato tutti. Nella kermesse canora più importante d’Italia ha anche trionfato nella 59° edizione nella categoria ‘Nuove Proposte’ grazie al suo brano famosissimo ‘Sincerità’. Adesso è diventata insegnante di canto nella scuola di ‘Amici 20’ al posto del quasi papà Stash.

Per quanto riguarda appunto il talent show condotto da Maria De Filippi, non è mai stata presa nonostante avesse provato ad entrarci tramite i provini. In un'intervista rilasciata tempo fa, disse che invece di lei furono selezionati il poi vincitore Antonino Spadaccino e la cantante napoletana Maddalena. In quel periodo della sua vita, l'artista lavorava come parrucchiera e riuscì a partecipare ai casting grazie alla generosità di un cliente, che le pagò i 100 euro del treno per andare nella capitale.















Il suo vero nome è Rosalba e di cognome fa Pippa. Nata nel 1982 nella città di Genova, è poi cresciuta però in provincia di Potenza, nel paese di Pignola. Probabilmente nessuno di voi ha mai visto i suoi genitori, ovvero papà Antonio e mamma Assunta. Arisa ha anche due sorelle, che si chiamano Sabrina e Isabella. Non ha mai rilasciato moltissime informazioni sul suo ambiente familiare, vista la sua riservatezza, ma in qualche occasione ha svelato qualche particolare.















Sul padre aveva raccontato che non ebbe una reazione entusiasta quando venne a sapere che avrebbe iniziato a fiondarsi nel mondo del lavoro, mentre la madre era più comprensiva e cercare solamente di farla restare sulla retta via. Si era sbilanciata un po' di più parlando delle sorelle: "Ci sono dei periodi in cui sono spenta, mia sorella Sabrina è l'unica che riesce a farmi ridere di gusto. Mi imita, così mi fa capire quanto sono scema. Ha una carica comica davvero pazzesca".









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

Guardando lo scatto con molta attenzione è impossibile non notare una cosa che balza subito agli occhi, ovvero l’incredibile somiglianza tra Arisa e mamma Assunta. Tutti sono concordi nel dire che sono praticamente due gocce d’acqua. In passato c’è stato un problema per sua madre, poi risolto: “Ci ha messo a dura prova, ma poi questo grosso problema si è stabilizzato”, aveva affermato l’artista.

