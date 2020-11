Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino hanno conquistato moltissimi telespettatori di Temptation Island. La loro storia, le loro litigate, le strategie, i presunti tradimenti, è successo di tutto e di più e soprattutto Carlotta, col suo modo di fare senza fronzoli né peli sulla lingua, donna verace, ha colpito i fan del programma. Tanto che ancora oggi, dopo la conclusione dell’esperienza nel reality, sono in molti a seguire Carlotta e Nello sui social.

E recentemente Carlotta ha rilasciato un'intervista a Uomini e Donne Magazine in cui rivela di essere rimasta sorpresa dal successo avuto con Temptation Island. La 27enne di Anzio non si aspettava di ricevere tanti commenti positivi e così adesso si gode la popolarità ottenuta, rimanendo però la ragazza di sempre. Carlotta, poi, fa sapere anche quali sono gli altri concorrenti del reality con cui sia lei che Nello sono rimasti in contatto e non nasconde l'ottimo feeling con due tentatori in particolare.















Innanzitutto Carlotta ammette che tra i vari partecipanti al programma sia lei che Nello hanno legato in particolar modo con Serena e Davide. Lei in particolare ha stretto buoni rapporti, all'interno del villaggio delle fidanzate, con Anna e Speranza, ma con Serena comunque l'amicizia è più forte. Poi la rivelazione che nessuno si aspettava: Carlotta continua a sentirsi con due tentatori, Alberto e Mario. E Nello come avrà reagito?















Tutto sotto controllo, non sono né Alberto né Mario quelli che hanno provocato rotture nel rapporto con Nello. Piuttosto era stato il single Antonio Smorto a provocare la reazione di Nello che forse si sentiva maggiormente minacciato da lui e non dagli altri. In ogni caso Temptation Island è il passato e Carlotta ora sogna di partecipare a nuove avventure per potersi creare: "Uno spazio nel mondo della tv".









Invitata a dire quale sarebbe il programma più adatto a lei Carlotta Dell’Isola non ha dubbi: “Ovunque possa commentare e dire la mia: sono una logorroica quindi sotto a chi tocca”. In attesa che arrivino le proposte, comunque, Carlotta non resta con le mani in mano. Attualmente, infatti, lavora nell’outlet La Fenice e poi sta completando gli studi per ottenere la laurea specialistica in Scienze Pedagogiche. Con Nello, nel frattempo, la relazione procede benissimo, anche se dopo queste rivelazioni chissà che i due caratteri, così focosi, non tornino a scaldarsi.

