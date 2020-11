“Io e Raoul Bova?”. A domanda secca Bianca Guaccero risponde: “Io avevo 17 anni, lui era sposato…”

Bianca Guaccero si è confessata in una lunga intervista rilasciata al settimanale Oggi. Dopo un periodo di quarantena nel quale non ha potuto presentare il programma per essere stata a contatto con un positivo, l’attrice barese è tornata libera. E ha fatto il punto della situazione con la giornalista Cristina Bianchi.

La Guaccero ha parlato un po' di tutto: dall'isolamento al programma Detto Fatto, passando per la prima esperienza sul set con Raoul Bova e la difficoltà a trovare un fidanzato. Infatti attualmente Bianca è separata dal regista Dario Acocella: insieme hanno avuto una bimba, Alice, che ora ha 6 anni e va a scuola.















Nell'intervista ha parlato dei suoi compagni d'avventura (Jonathan Kashanian, Carla Gozzi e Gianpaolo Gambi) che l'hanno sostituita alla conduzione: "Io li adoro! Non si perdono d'animo, mai. Forse all'inizio erano un po' emozionati, impacciati, ma poi si sono lanciati benissimo, per due ore e mezza di diretta – ha detto a Oggi -. Carla Gozzi si merita un 9, perché è riuscita a gestire uno spazio nuovo Anche a Jonathan 9: preparatissimo, non perde mai il controllo e ha una gran parlantina. A Giampaolo Gambi 10! Mi è piaciuta la sua disinvoltura, è sereno, entusiasta, trasmette la gioia in questo periodo così difficile. È la cifra del mio programma".















Poi si è parlato della prima esperienza sul set. Bianca aveva 17 anni e ha conosciuto Raoul Bova: "L'ho conosciuto sul set di Terra Bruciata. Aveva 27 anni, io 17. Appena l'ho visto sono rimasta stordita da tanta bellezza. Ma Raoul è un timido, ha un animo gentile e mi ha aiutato". Neppure un filarino tra voi?, chiede la giornalista. E Bianca ribatte: "Eh no, lui già era sposato". Insomma è davvero single?: "Lo confermo, un disastro. Non riesco a trovare nessuno, non è facile. Ma che devo fare per "cuccare"?".









La giornalista di Oggi le consiglia di lasciarsi andare. E le chiede: “È più difficile trovare l’amore perché è famosa?”. Bianca Guaccero risponde così: “Io non mi vivo come famosa. Recitare o condurre per me è un mestiere. Sono gli altri che ti vedono diversa perché vai in tv. Sono proprio i fidanzati che non arrivano”. Infine ha rivelato che sta sto scrivendo un libro sugli uomini. “Il titolo è Presentami tua madre. Perché, le mamme di lui hanno sempre un ruolo”.

