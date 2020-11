“Mi sono rifatto tutto”. Giacomo Urtis, l’elenco dei ritocchini è lunghissimo. Ma sapete com’era prima? Praticamente un’altra persona

Giacomo Urtis, adesso i riflettori si accendono su di lui. Le immagini parlano molto chiaro e il concorrente del Grande Fratello Vip attira l’attenzione proprio alla luce di alcuni dettagli che non possono passare inosservati. Sebbene non sia mai stato un mistero, il ‘chirurgo dei vip’ non ha mai affrontato l’argomento entrando molto nello specifico. Ma occhi attenti non si lasciano sfuggire nulla.

Tante le interviste rilasciate da Urtis in merito ai suoi ritocchini: “Le zone del fisico che ho trattato? Bicipiti, tricipiti, deltoidi, pettorali, addominali six pack, addominali obliqui, fianchi, schiena, glutei e cosce”. Questo per sfatare una volta per tutto il mito che la scelta di ricorrere alla chirurgia estetica sia solo una questione quasi del tutto esclusiva per il mondo femminile. (Continua a leggere dopo la foto).















Interventi mirati, dunque, che Giacomo non ha mai nascosto: “Non solo viso, dunque, ma anche interventi sparsi sul resto del Mi sono fatto asportare ben 9 litri di grasso in eccesso Mi sono rifatto tutto. Ho escluso dall’intervento chirurgico solo la testa e le mani. Ora ho un corpo scolpito in ogni suo singolo muscolo. È una tecnica medica nuova che arriva dal Sud America e ho voluto sperimentare a mo’ di cavia sul mio corpo prima di proporla ai mie clienti”. (Continua a leggere dopo la foto).















E aggiunge: “Ora ho bicipiti, tricipiti, addominali, pettorali e braccia senza nemmeno un residuo di materiale lipidico. Mi sono fatto rimodellare anche il ‘lato B’, ho scelto una forma ‘a diamante’ che ricorda quella dei ballerini brasiliani di samba”. Ed è anche abbastanza noto a tutti che anche lo stesso Rodrigo Alves, il cosiddetto Ken Umano, sia passato dalle mani dello stesso Urtis. (Continua a leggere dopo le foto).









E per soddisfare i più curiosi, a Giacomo Urtis si devono anche i ritocchini di altri volti celebri, come Valeria Marini, Barbara Berlusconi, Dayane Mello, Taylor Mega, Francesca Cipriani, per citarne solo alcune. E li avrebbe provati in prima persona. Correva l’anno 2019 quando è arrivato come ospite nello studio di Piero Chiambretti con i segni evidenti del lifting. Il cambiamento si vede eccome.

Luca Argentero e la fidanzata in lacrime. Sì, è successo anche a casa loro