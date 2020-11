Luca Argentero e Cristina Marino sono diventati genitori per la prima volta da pochi mesi. I due attori hanno avuto una femminuccia, Nina Speranza, la piccola gode di privacy assoluta, poiché entrambi i genitori sembrano essere d’accordissimo sul non esporre il suo volto sui social. Cosa è accaduto nella coppia più bella dello spettacolo?

Cristina Marino e Luca Argentero hanno fatto la loro prima apparizione pubblica nel 2017, dopo che in tutto il periodo precedente si era arrivato a contemplare l’idea che il matrimonio di Argentero con Myriam Catania fosse finito proprio a causa dell’arrivo della bellissima Cristina, classe 1991. Ma vediamo cosa è successo tra lei e il compagno Luca Argentero. (Continua dopo le foto)





























Nel corso dell’ultima puntata di Doc – Nelle tue Mani, Luca Argentero e la fidanzata Cristina Marino hanno commentato in diretta Tweet dopo Tweet le impressioni e gli sviluppi della puntata. Nessuno dei due è riuscito a nascondere la propria commozione per la serie, ormai giunta al capolinea. “Io sono molto contenta che questa serie sono molto felice che finisca non si può piangere ogni settimana. Piango e rido insieme”, ha scherzato Cristina Marino, mentre Luca Argentero ha scritto andando dritto al punto: “È stato un viaggio bellissimo che spero riprenderemo presto… ‘Io ci sono’…voi?”.









Grazie a tutti dal profondo del cuore.

È stato un viaggio bellissimo che spero riprenderemo presto…

“Io ci sono”…voi?@DocNelleTueMani #DocNelleTueMani — LUCA ARGENTERO (@Lucaargentero) November 19, 2020

Ciò che ha postato Luca Argentero è stato commentato anche dall’amica e collega Paola Cortellesi, sembra proprio una grande fan della serie, e infatti lo è eccome: “Fate in fretta”, ha scritto la Cortellesi, riferendosi chiaramente a una possibile seconda stagione della serie tv Doc – Nelle tue mani. A Paola si sono uniti tanti fan iper commossi per il finale di Doc – Nelle tue mani, e scalpitanti di sapere se ci saranno altri episodi l’anno prossimo. Oltre al successo per la serie tv Luca Argentero sta vivendo la sua fantastica famiglia, allargatasi da pochi mesi, precisamente a maggio, grazie a Cristina Marino che l’ha reso padre della piccola Nina Speranza.

