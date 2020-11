Luca Argentero è un grandissimo attore italiano, che negli anni si è fatto strada entrando nei cuori di tutti. La sua recitazione nella serie televisiva di successo ‘Doc – Nelle tue mani’ è stata la classica ciliegina sulla torta, ma già in precedenza si era fatto apprezzare nel piccolo schermo. Poi anche la sua vita privata è arrivata alla ribalta, grazie alla sua relazione sentimentale con l’attrice Cristina Marino e soprattutto per la nascita della meravigliosa figlia, che hanno chiamato Nina Speranza.

Eppure, a volte ci sono notizie sorprendenti che nessuno può immaginare. Infatti, il bellissimo Luca non è l’unico ad essere famoso in famiglia. Ha una cugina che è molto nota nel mondo della televisione, visto che ricopre il ruolo di conduttrice. Tutti la conoscono, ma probabilmente nessuno era a conoscenza di questa clamorosa parentela. Adesso che vi sveleremo il suo nome siamo certi che resterete a bocca aperta, ma è tutto vero, lei è proprio parente stretto di Argentero. (Continua dopo la foto)















Presumibilmente non si sapeva molto di tutto questo perché Luca è un uomo molto riservato, che ama moltissimo mantenere intatta la sua privacy. E con questa cugina conduttrice non avrebbe semplicemente un rapporto di parentela come tanti altri. Stando ai ben informati, Luca e la donna hanno un legame molto intenso. Vanno molto d’accordo e si vogliono un’infinità di bene. Andiamo a scoprire insieme di chi stiamo parlando. Tenetevi pronti, non ve lo immaginereste mai. (Continua dopo la foto)















Sua cugina famosa è infatti Alessia Ventura. Sono cugini di primo grado e tutti e due sono cresciuti nello stesso comune di Moncalieri, in provincia di Torino. E c’è anche un altro particolare che risalta su tutti. Sarebbe stata proprio la presentatrice ad iscrivere Argentero ai casting del ‘Grande Fratello 3’. Quindi, Alessia è stata fondamentale per far avviare la poi brillante carriera dell’attore, che sicuramente non avrà mai smesso di ringraziarla per quella grande opportunità sfruttata. (Continua dopo la foto)









Alessia Ventura ha debuttato nel 1994 nel mondo della moda. Per quanto riguarda gli aspetti sentimentali, è stata fidanzata 5 anni con l’ex calciatore Filippo Inzaghi. Dall’estate del 2019 ha iniziato una relazione con un altro ex giocatore, Gabriele Schembari. Nella sua carriera professionale, rilevante la sua conduzione di ‘Mezzogiorno in famiglia’ dal 2014 al 2016.

“Perché l’ha fatto…”. Paola Caruso, retroscena choc sulla mamma biologica conosciuta al ‘Live’ della D’Urso