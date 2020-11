Uno dei momenti più commoventi della storia di ‘Live – Non è la D’Urso’ si è verificato quando ci fu l’incontro storico tra Paola Caruso e sua mamma biologica Imma Meleca. Circa un anno fa, proprio durante la diretta della trasmissione di Barbara D’Urso, la showgirl scoprì ufficialmente che la donna era davvero sua madre. Inevitabili le lacrime e gli abbracci e tantissima emozione fu provata anche dalla padrona di casa, che non riuscì proprio a contenersi e pianse dunque anche lei.

In tanti si sono chiesti in tutto questo tempo cosa sia poi accaduto dietro le quinte, ovvero nella vita di tutti i giorni. E a distanza di dodici mesi, l’ex Bonas di ‘Avanti un altro’ ha rotto il silenzio sull’argomento. Durante la sua intervista al settimanale ‘Di Più’ ha però rilasciato parole che nessuno si attendeva di leggere. Non c’è stato proprio un bellissimo lieto fine, ma sono uscite fuori alcune situazioni tutt’altro che piacevoli. E la vittima sarebbe stata inevitabilmente proprio Paola. (Continua dopo la foto)















La Caruso ha infatti rivelato che da parte della signora Imma non ci fossero solo buone intenzioni, ma che avrebbe fatto tutto per un solo scopo di natura economica. Queste le sue parole: “L’ho conosciuta, mi ha fatto piacere. Allo stesso tempo dico: dove sei stata per trentacinque anni puoi continuare a stare. La mia vera mamma è una, Wanda. Vale anche per il padre. Quello biologico mi ha generato, ma non me ne frega niente. Ho continuato a vederla, ma mi sono resa conto di una cosa”. (Continua dopo la foto)















Infatti, ha aggiunto: “Il suo non era l’amore puro di una madre. Ma la capisco. Ha la sua vita, ha altri due figli. Mi ha ferito piuttosto altro. Sono stata accusata che era tutto finto, che c’eravamo messe d’accordo. Lei lo sapeva già di essere mia madre, prima del test. Infatti è stata lei a cercarmi. Ha voluto farlo sapere dalla D’Urso. Ho appreso poi che aveva bisogno di soldi”. Imma Meleca per ora non ha replicato a questo attacco, chissà se nei prossimi giorni fornirà la sua versione. (Continua dopo la foto)









Paola Caruso, a ‘Diva e Donna’ ha risposto ad una domanda su Ballando con le stelle. E la donna ha dato una risposta spiazzante. La risposta di Paola Caruso è stata davvero disorientante. In sostanza ha ha rivelato che Milly Carlucci non la vorrebbe nel cast di Ballando con le stelle perché troppo legata al mondo Mediaset: “Milly non mi vuole…Dice che sono troppo targata Mediaset…”.

