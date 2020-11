Luna Scognamiglio è una ragazza di 17 anni di Vietri sul Mare (SA), alunna dell’edizione 2020 de Il Collegio 5. In tv ha partecipato anche al programma di Paolo Bonolis, Avanti un altro. Una delle poche ragazze, contando tutte le edizioni, ad aver avuto un flirt palesato agli occhi dei telespettatori in un montaggio video de Il Collegio.

Ma la classe del 1992 per Luna Scognamiglio non è stata l'unica apparizione televisiva che l'ha vista protagonista, anzi, quella a Il Collegio è stata la seconda presenza, in ordine cronologico, della Sconamiglio in tv. La prima è avvenuta nell'era pre-covid, a febbraio di quest'anno.





























Luna Scognamiglio fece una piccola apparizione ad Avanti un Altro di Paolo Bonolis dove venne presentata come "una stangona di 18 anni". La collegiale nello show di Paolo Bonolis ha avuto il complesso compito di scoperchiare il contenitore che contiene i celeberrimi pidigozzi, nonché l'onore di intonare un po' di brani a cappella per la gioia del pubblico. Da Rolling in The Deep di Adele a Dimmi Come di Alexia. Niente di che, insomma, se non fosse per un particolare ad oggi venuto a galla e notato da tutti. Pare che Paolo Bonolis l'abbia presentata agli spettatori come una 18enne, quando Luna Scognamiglio a febbraio non aveva compiuto ancora nemmeno 17 anni.









Un post condiviso da Il Collegio Clip ❤️ (@ilcollegioclip__)

Luna, come riportato da FanPage ha ritrovato una vecchia tessera sportiva online, è nata il 7 luglio del 2003 ed ha compiuto 17 anni proprio un paio di settimane prima dell’inizio delle registrazioni de Il Collegio. A febbraio di quest’anno, quando è andata da Paolo Bonolis (anche se la puntata presumibilmente è stata registrata settimane prima, quindi a cavallo fra dicembre e gennaio), aveva ancora 16 anni. Il flirt al Collegio fra Simone Bettin e Luna Sconamiglio è durato quanto un gatto in tangenziale poiché la ragazza gli ha dato un due di picche dietro l’altro confessandogli di averlo baciato a stampo solo perché lo trovasse carino, ma che non fosse interessata ad alcunché.

