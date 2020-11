Il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip ha creato scompiglio. E, adesso, dopo i duri confronti, se non litigi, con alcuni concorrenti come Elisabetta Gregoraci, Enock Barwuah e Pierpaolo Pretelli, su Selvaggia Roma iniziano ad uscire notizie e curiosità. Sul suo conto già si sono espresse diverse persone, che hanno usato toni non proprio lusinghieri nei confronti dell’influencer romana.

Criticata per i numerosi interventi di chirurgia estetica a cui si è sottoposta, Selvaggia è spesso bersaglio per i suoi comportamenti un po’ sopra le righe. Martina Nasoni, ex vincitrice del GF Nip 2019, l’aveva addirittura etichettata come ‘persona inutile, di poco valore, vuota’. Adesso, però, si scoprono altri dettagli che aiutano a delineare meglio il personaggio. È stato infatti reso noto nelle ultime ore il nome dell’ex fidanzato di Selvaggia, con il quale la relazione è durata fino ad agosto 2019. (Continua a leggere dopo la foto)















Parliamo di Luca Muccichini, romano di 33 anni. Luca è un personal trainer, appassionato di palestra e sport, e nel 2010 ha vinto il concorso di bellezza “Modello d’Italia”. Muccichini è un uomo molto impegnato, infatti, oltre all’attività nel mondo del fitness, lavora nella moda ed è inoltre executive producer del programma Rec 360, che parla di salute e benessere e va in onda su Gold Tv. Oltre tutto è un istruttore di Krav Maga, sistema di combattimento e di difesa personale adottato dall’esercito israeliano, e ha partecipato a numerose gare di bodybuilding. (Continua a leggere dopo la foto)















Attualmente Luca è single, tra i suoi hobby c’è l’equitazione. Ama inoltre gli animali e possiede un amico a quattro zampe. La storia con Selvaggia Roma si è sviluppata in due fasi. Luca e Selvaggia sono, infatti, stati insieme prima che la donna conoscesse Francesco Chiofalo. Poi, quando la relazione tra Chiofalo e Roma si era conclusa i due sono tornati insieme. E così Selvaggia ha anche deciso di tatuarsi una frase che il personal trainer le aveva dedicato. (Continua a leggere dopo la foto)









Ad agosto dell’anno scorso, però, la storia tra Muccichini e Roma si è conclusa e, a quanto pare, non nel migliore dei modi. Non conosciamo quale sia adesso il rapporto tra i due. Ma di sicuro Luca ha riservato all’ex di Selvaggia, Francesco Chiofalo, critiche relative al modo di raccontare il tumore al cervello dell’ex concorrente di Temptation Island. Secondo Muccichini Chiofalo avrebbe strumentalizzato il problema di salute.

