“Robe da matti!”. Al Bano senza mezzi termini: cosa è successo con la figlia Jasmine

Venerdì 17 novembre prenderà il via il programma musicale di Rai1 condotto da Antonella Clerici “The Voice Senior”. Si tratta di un talent show che darà la possibilità agli under 60 di esibirsi per mostrare il loro talento e nella schiera dei giurati ci saranno anche Al Bano e Jasmine Carrisi, la prima figlia avuta da Loredana Lecciso.

Diciannove anni, la bella Jasmine vanta già un largo seguito sui social e nei mesi scorsi ha anche dimostrato di voler seguire le orme del famoso papà con l’uscita del suo primo singolo. La primogenita di Al Bano e Loredana è stata più volte in tv, per esempio nei salotti di Barbara D’Urso, ma quella sul palco di ‘The Voice Senior’ sarà la sua prima esperienza da protagonista. (Continua dopo la foto)















Lo show deve ancora iniziare, ma le polemiche già non mancano. Ne ha parlato lo stesso Leone di Cellino San Marco in una recentissima intervista rilasciata al settimanale Di Più Tv dove, appunto, ha rispedito al mittente le critiche di chi sostiene che Jasmine sia stata raccomandata da lui. “Mi accusano di nepotismo, robe da matti!”, ha esordito Al Bano. (Continua dopo la foto)















“È mai possibile che debba esserci sempre qualcuno che critica? Io dico: prima cercate di conoscere mia figlia, poi vediamo se avrete ancora voglia di criticare”, ha affermato il cantante pugliese, precisando che la scorsa estate ha ricevuto la proposta dalla produzione di The Voice Senior di partecipare al programma e in seguito quella di estenderla anche a Jasmine, che è ovviamente stata subito entusiasta. (Continua dopo le foto)











La 19enne, che come detto ha di recente debuttato nel mondo della musica con il brano Ego, lo ha sempre seguito artisticamente sin da bambina, costruendosi così una certa competenza in ambito musicale: “Con me ha girato il mondo, si è fatta un’idea di tutto il panorama musicale in generale e può perfettamente giudicare anche un signore di una certa età. Lei è sveglia e matura. Sono convinto che anche nel giudicare saprà trasmettere al meglio le sue motivazioni”, ha aggiunto Al Bano.

“Sedotta e abbandonata”. Sorpresa in diretta: la vip in lacrime per Paolo Brosio. Barbara D’Urso scioccata

fbq('track', 'Gossip');