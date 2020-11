La nuova edizione di ‘Amici’ è iniziata ufficialmente sabato scorso e tra i protagonisti del programma di Maria De Filippi non c’è Stash. A rivelare in anteprima la notizia era stato ‘DavideMaggio.it’ e, stando a quanto riferito, il motivo del suo addio sarebbe stato legato all’imminente paternità. E proprio nelle ultime ore il cantante ha voluto condividere con tutti i suoi follower una foto ed un messaggio bellissimi, che hanno commosso praticamente tutti. Solo applausi per il giovane.

La gioia di diventare padre per la prima volta nella sua vita è massima e l’attesa per la nascita della piccola è ormai spasmodica. La bellissima compagna Giulia Belmonte è ormai in dolce attesa da molti mesi e il parto sembra davvero dietro l’angolo. Leggendo infatti le parole utilizzate dall’artista, è ormai partito il conto alla rovescia. La sua dolce metà sarà sicuramente rimasta molto felice di quelle frasi scritte da Stash, che pare proprio potrà essere un fantastico genitore. (Continua dopo la foto)















Nello scatto postato sul suo profilo Instagram ufficiale, si è immortalato mentre è piegato e tocca il pancione di Giulia, immortalata mentre è intenta a sorridere. Nella didascalia a corredo dell’istantanea ha scritto: “Ormai ci siamo quasi…stai per arrivare! Ed io dal momento in cui ti ho sentita pulsare ho deciso che sarai tu il centro di ogni cosa…eri 6 millimetri quando ti abbiamo vista per la prima volta, ma sei stata sin da subito la cosa più grande della mia vita!”. (Continua dopo la foto)















Poi ha concluso: “Proverò a farti trovare un mondo qui fuori pieno d’amore per te…Ci riuscirò! Ti aspettiamo!”. Oltre 148 mila gli utenti che hanno cliccato mi piace al post. Alessandra Amoroso, Mara Venier e Giusy Ferreri gli hanno dedicato dei cuoricini rossi. Francesco Facchinetti ha invece commentato: “Dai dai, che ci siamo! Non vediamo l’ora!”. Altri fan hanno pubblicato ancora: “Se potessi dare un titolo a questa foto la intitolerei il senso della vita”, “Che tenero, sarai un papà meraviglioso”. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da THE KOLORS (@thekolors_stash)

Per chi ancora non lo sapesse, Giulia Belmonte è una giornalista televisiva e anche una modella. Ha lavorato in passato nel programma tv ‘Storia e Misteri’, in onda su Telenova, presentato dall’egittologo Aristide Malnati. Quest’ultimo è arrivato alla ribalta grazie alla sua partecipazione ai reality show ‘L’Isola dei Famosi’ e ‘Grande Fratello Vip’.

