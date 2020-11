“Sedotta e abbandonata”. Sorpresa in diretta: la vip in lacrime per Paolo Brosio. Barbara D’Urso scioccata

Il gossip è stato al centro della seconda parte della puntata di Pomeriggio 5 condotta da Barbara D’Urso. Ospite in collegamento è stata Sarah Altobello che ha partecipato all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi insieme a Paolo Brosio. E proprio di loro due ha parlato la Altobello che ha fatto una serie di rivelazioni scatenando, in alcuni casi, l’ironia degli altri ospiti.

Quando Barbara D’Urso le ha dato la parola, Sarah Altobello è apparsa piuttosto affranta dopo aver saputo che Paolo Brosio è fidanzato con una ragazza di 22 anni, molto più giovane di lui: ““Sono molto affranta…Ho sentito una notizia in questo periodo che è stata come una doppia coltellata al cuore…Ci tenevo tanto a una persona e ho saputo che non è più libera…Piano piano smaltirò…”. (Continua dopo la foto)















Dopo queste parole la conduttrice non è riuscita e trattenere le risate. Tuttavia si è ripresa subito e rivolgendosi a Sarah Altobello ha detto: “Scusami Sarah ma non sei credibile…E non sei credibile soprattutto con quelle scarpe appese al muro…Non sei proprio credibile…”. Infatti alle spalle della Altobello si vedevano delle scarpe che erano attaccate a un muro. (Continua dopo la foto)















A questo punto la ragazza ha risposto che le scarpe erano al muro perché sono belle da vedere. Quindi la D’Urso ha proseguito la trasmissione mandando in onda una clip in cui si parlava proprio del rapporto tra Brosio e Sarah. Lei ha anche scritto una lettera al giornalista pubblicata da Di Più in cui dice apertamente: “Mi hai baciata, ti ho detto di essermi innamorata di te e sei sparito…”. E ancora: “Ho la sensazione che con me tu abbia voluto solo giocare…”. (Continua dopo la foto)









Insomma Sarah Altobello sedotta e abbandonata. Barbara D’Urso non credeva ai suoi occhi, ma la Altobello ha continuato ad insistere di aver ricevuto dei messaggi da Paolo Brosio in cui ha rivelato di volerla vedere al più presto: “Lui mi ha scritto che gli mancavo e che era troppo tempo che non ci si vedeva…Mi ha mandato anche dei cuori…”. Sarah Altobello ha poi annunciato che questi messaggi saranno anche inviati alla redazione di Pomeriggio Cinque per provare di aver detto la verità.

