Il grandissimo attore italiano Carlo Verdone ha raggiunto proprio nella giornata di ieri, 17 novembre, un obiettivo importante, infatti ha compiuto 70 anni. Tenuto conto che l’emergenza coronavirus sta continuando a creare problemi in tutto il Paese, ha preferito evitare di festeggiare in grande stile e probabilmente celebrerà questo evento quando il peggio sarà alle spalle. Può comunque ritenersi molto soddisfatto perché vip e gente comune lo hanno inondato di affetto, facendogli tantissimi auguri.

Ciò che però forse non sapete è che lui ha un fratello minore, che non è affatto uno sconosciuto. Certo, il successo di Carlo è indiscutibile e la sua bravura inattaccabile, ma anche Luca Verdone si è fatto valere in tutti questi anni. La famiglia ha quindi in generale una certa rilevanza a livello italiano e non solo. Per tutti coloro che non lo sapevano, adesso vi diremo chi è Luca e cosa fa nella vita di tutti i giorni. Immancabile anche alcuni scatti in compagnia del fratello maggiore. (Continua dopo la foto)















Luca Verdone è nato il 5 settembre del 1953, quindi ha 67 anni, è originario ovviamente anche lui della capitale Roma ed ha una carriera professionale di tutto rispetto. Infatti, è un noto regista e si è fatto conoscere in particolare per le sue attività sui documentari. Ha conseguito una laurea in Lettere, prima di fiondarsi nel cinema. La sua prima esperienza in assoluto risale al 1973, quando aveva quindi soltanto 20 anni. Ha dato vita ai suoi primi documentari, ma è stato attivo anche in altro. (Continua dopo la foto)















In quegli anni ha infatti preso parte ad alcune trasmissione televisive, poi nel 1986 ha debuttato per la prima volta come regista di un film in ‘7 chili in 7 giorni’. Assieme a lui hanno lavorato proprio il fratello Carlo e Renato Pozzetto. Per chi vuole invece sapere qualcosa in più sui suoi legami sentimentali, resterà invece abbastanza deluso. L’uomo è infatti estremamente riservato e non è dato sapere se attualmente abbia una fidanzata. Si presume non sia mai diventato papà. (Continua dopo la foto)









Altre curiosità sulla vita professionale di Luca Verdone: nel 2006 ha girato il film italiano ‘La meravigliosa avventura di Antonio Franconi’, poi uscito nel 2011. Nel 2009 è stato ospite d’onore al festival cinematografico molisano ‘Kimera Film Festival’. Nel 2015 ha ottenuto il premio ‘Lù Mière Calicidicinema’ nella città di Lecce per il suo cortometraggio ‘Il miracolo di Sant’Oronzo’.

