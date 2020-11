Il coronavirus, come abbiamo imparato a conoscere in questi mesi, può provocare sintomi rilevanti da un punto di vista fisico. La tosse, la febbre, i problemi respiratori e la stanchezza mettono a dura prova il corpo delle persone contagiate, ma c’è un altro aspetto da tenere in considerazione, ovvero quello mentale. In tanti hanno infatti ammesso di aver sofferto moltissimo anche psicologicamente. Un racconto in tal senso arriva da Aurora Ramazzotti, che è stata colpita dal Covid nelle ultime settimane.

Nonostante siano trascorsi alcuni giorni dalla sua guarigione, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti non può dire di essersi ripresa completamente. Eppure il suo fisico è sempre stato molto allenato, visto che adora la palestra e gli esercizi atletici. E proprio dalla palestra che si trova all’interno della sua casa, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni molto importanti via social. Attraverso storie Instagram ha annunciato che non è facile ristabilirsi. (Continua dopo la foto)















Aurora ha iniziato il suo discorso così: “Sto facendo di tutto per non iniziare ad allenarmi. Vi dico questo perché è un attimo demoralizzarsi e paragonarsi ad altri, o a noi stessi del passato, pensando che non riusciremo più a raggiungere certi obiettivi, che non riusciremo mai più a tornare a quella situazione e non parlo solo di sport. Lo sport è un parallelismo alla vita. Questa situazione di stallo mondiale demoralizza le persone. Io sono la prima che sta vivendo questo lockdown male”. (Continua dopo la foto)















L’influencer ha proseguito, soffermandosi sui problemi mentali: “Nel primo lockdown ero molto più positiva. Forse perché ho avuto il Covid e non sono stata benissimo, nonostante potessi stare molto peggio. Mi ha presa fisicamente, sento poco controllo sul mio corpo, ma soprattutto psicologicamente e mentalmente. Se non mi vedete così presente è per via di quello, ma ci sto lavorando. Sono terrorizzata a ripartire, ho paura di non riuscirci. Non bisogna avere paura invece”. (Continua dopo la foto)









Aurora Ramazzotti ha successivamente terminato il suo intervento, dando e dandosi maggiore forza: “Bisogna darsi tregua, darsi il tempo di riprendere lentamente. Ci sentiremo tutti molto meglio”. Subito dopo aver parlato con i suoi follower, si è ripresa mentre si allenava in palestra, a testimonianza del fatto che vuole tornare alla normalità il prima possibile. E i fan hanno gradito.

