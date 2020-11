Tantissimi personaggi famosi sono stati colpiti duramente dal coronavirus e per alcuni di loro è stato necessario il ricovero in ospedale. Hanno ad esempio vissuto momenti molto brutti Carlo Conti, Gerry Scotti e Iva Zanicchi. Anche Ornella Vanoni, nonostante non sia stata trasferita in un nosocomio, ha temuto per la sua vita ma proprio nella giornata del 17 novembre ha comunicato la sua guarigione. Ora, è di queste ore un annuncio inatteso da parte della showgirl Melissa Satta.

Attraverso alcune storie pubblicate sul social network Instagram ha infatti comunicato di essere stata contagiata dal Covid-19. Non erano circolate indiscrezioni su di lei e sulla sua famiglia ed è stata la stessa donna a spiegare tutto nei dettagli. Ha deciso di intervenire via social per annunciare la sua positività, ma anche quella di suo figlio Maddox. Fortunatamente per loro non ci sono state conseguenze serie. Ma vediamo nei particolari cosa ha affermato Melissa. (Continua dopo la foto)















Entrambi sono stati in isolamento domiciliare all’interno della loro abitazione di Milano. La Satta ha preferito non dire nulla fino a questo momento perché hanno vissuto tutto in totale privacy. Adesso però che è arrivata la notizia della negatività, ha voluto condividere questa gioia con i suoi fan. Melissa ha esordito: “Sia io che Maddox siamo risultati negativi perché, sì, purtroppo siamo stati contagiati anche noi. Siamo stati due settimane chiusi in casa, ho voluto vivere il momento in riservatezza”. (Continua dopo la foto)















Melissa ha aggiunto: “Maddox è stato bene, io un po’ meno, sono ancora un pochino debole. Non è stato facile stare due settimane chiusa in casa, stavo impazzendo, non potevo muovermi. La prima settimana l’ho passata tutta a letto, mi sentivo stanchissima”. Tutto è quindi andato per il verso giusto, con il bambino che non ha avuto alcuna problematica. Lei ha dovuto e deve fare i conti con la stanchezza, ma molto presto sicuramente riuscirà nuovamente a tornare in forma. (Continua dopo la foto)









Ieri dunque la Vanoni aveva affermato su Twitter: “Sono rinata! Il Covid mi ha lasciata e adesso per chi mi vuole bene, aspettiamo settimana prossima una bellissima notizia!”. E Gerry Scotti: “Sappiate che gli infermieri non vogliono essere chiamati eroi. Sono persone, ragazzi e ragazze che cercano di fare il loro lavoro bene. Sono stato ricoverato 13 giorni e sono arrivato fino all’anticamera della terapia intensiva”.

