La cantante Ornella Vanoni è stata colpita nelle scorse settimane dal coronavirus e aveva manifestato tutta la sua tristezza per ciò che le era successo: “Non voglio morire. Non vedo perché uno dopo 70 anni deve morire. Sto benissimo, non voglio morire. La Ornella è piena d’acciacchi, ma non deve morire. Non vedo perché uno dopo 70 anni deve morire! Sto benissimo e non voglio morire! Ma che palle ‘sto riposo, tutti quanti che mi parlano di questo riposo”. Ora la grande novità.

L'artista, che ha 86 anni, ha infatti fornito una bellissima notizia che i suoi fan attendevano con ansia e trepidazione. Ha voluto affidarsi al suo profilo Twitter per svelare la news meravigliosa. Tenuto conto della sua età, in tanti si erano preoccupati perché faceva sicuramente parte di quella categoria a rischio. Avrebbe infatti potuto anche rischiare la vita, invece la sua forza di volontà le ha permesso di combattere duramente e di superare una delle pagine più difficili di sempre.















Dopo aver dunque vissuto un momento dolorosissimo, Ornella ha rivelato di essersi guarita dal Covid-19. Ed ha anche affermato che tra circa sette giorni giungerà un'altra notizia molto interessante: "Sono rinata! Il Covid mi ha lasciata e adesso per chi mi vuole bene, aspettiamo settimana prossima una bellissima notizia!". Nonostante dunque la sua veneranda età, a differenza di altri vip famosi come Gerry Scotti e Iva Zanicchi, non è stata mai ricoverata in ospedale.















La donna è quindi rimasta all'interno della sua abitazione ed è stata controllata dai medici da lì. Stando a quanto appreso, avrebbe contratto il coronavirus da una persona che era andata a trovarla proprio a casa sua. La Vanoni era sempre stata molto attiva nei mesi scorsi, anche durante la prima ondata, quando invitava tutti a rispettare le regole fondamentali per prevenire il contagio da coronavirus. Purtroppo, nonostante gli accorgimenti, anche lei nei era rimasta vittima.









Ornella Vanoni aveva annunciato la sua positività personalmente ai suoi fan con un post sui suoi profili social: ha pubblicato una foto di lei nel letto con le coperte ben rimboccate fino a nascondere il viso. Una foto ironica, per sottolineare come fa nella stessa didascalia, che le sue condizioni non sono gravi. E infatti Ornella Vanoni aveva commentato, anche per rassicurare i suoi fan: “Mi ha presa! Sto bene”.

