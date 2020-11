Nelle scorse ore Chiara Ferragni e Fedez sono andati al settimo cielo per aver ricevuto l’Ambrogino d’oro, la massima onorificenza concessa dal Comune di Milano. I Ferragnez, a grande sorpresa, sono riusciti a conquistare la medaglia d’oro attraverso la raccolta fondi, ideata, durante i mesi della prima ondata. Questo progetto ha permesso di realizzare una nuova terapia intensiva nell’ospedale San Raffaele. A decidere di assegnarlo a loro è stata la commissione del Comune di Milano.

Un altro momento molto importante per Fedez e Chiara. I Ferragnez hanno scelto di impegnarsi nella raccolta fondi per la terapia intensiva dell’ospedale di Milano, rendendo partecipi tutti i loro seguaci. Ma non è l’unica novità che ha reso molto felice la regina delle influencer. La donna è infatti scoppiata in lacrime, ma per la contentezza, per un dono pazzesco che mai si sarebbe aspettata di avere. A riprendere la scena del suo pianto ci ha pensato proprio la sua dolce metà. (Continua dopo la foto)















Marito e moglie hanno infatti potuto apprezzare una bellissima sorpresa, giunta nelle scorse ore. Un regalo davvero inatteso ed è per questo che la reazione della Ferragni è stata più che spontanea. Mentre erano intenti ad affacciarsi al balcone, i Ferragnez hanno potuto osservare che la piattaforma musicale Spotify aveva fatto installare un manifesto di ringraziamenti proprio sotto la loro abitazione. Chiara non ha potuto reggere all’emozione e si è sciolta in un pianto da bambina. (Continua dopo la foto)















Sul cartellone erano presenti le seguenti parole: “Rompere il silenzio del lockdown e anche l’internet. Grazie Ferragnez”. Fedez ha dunque ha ripreso tutta la scena ed ha affermato: “Che bello, mi viene da piangere”. E l’influencer invece non ce l’ha fatta proprio a trattenere le lacrime, scese copiose sul suo volto: “Sono ormonale, non ci credo”, è stato il suo commento. In pochissimo tempo i video dell’artista hanno fatto il giro del web e sono diventati virali. Che gioia per la splendida coppia vip. (Continua dopo la foto)









Nei giorni scorsi erano invece stati travolti dalle polemiche. Come è noto a molti, le misure anti Coronavirus vieterebbero gli accompagnatori durante le visite mediche e non solo in quelle occasioni. È Selvaggia Lucarelli ad aver condiviso sui social alcuni messaggi che dei futuri papà le avrebbero scritto. Invece Fedez era presente durante quel momento. E gli haters si sono scatenati.

