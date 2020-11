“Il momento più delicato”. Fabrizio Corona trema, l’attesa tremenda: cosa sta per succedere

Dopo l’ospitata a ‘Non è l’arena’ in occasione dell’uscita del suo nuovo libro, ”Come ho inventato l’Italia”, si torna a parlare di Fabrizio Corona. “Volevo vendicare mio padre – ha raccontato a Massimo Giletti ricordando il padre Vittorio – ha una storia incredibile, è stato il più grande giornalista italiano. Con il mio lavoro ho scardinato il potere, la politica”.

"Era un grande giornalista ed è stato fatto fuori dal sistema. Dalla Rai, nel '92, per un titolo sui politici e la Cupola; da Mediaset, perché non appoggiò Berlusconi nel '94. Andò alla Voce con Indro Montanelli e quando hanno chiuso, non ha più potuto lavorare", ha spiegato l'ex paparazzo dei vip nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera solo pochi giorni fa.















Intanto è stata fissata un'udienza nella quale si discuterà se far proseguire il "differimento pena", concesso in via provvisoria quasi un anno fa all'ex agente fotografico per la sua "patologia psichiatrica", che a inizio dicembre 2019 lo ha fatto passare da San Vittore ad un istituto di cura vicino a Monza, poi agli arresti domiciliari.















Come riporta il quotidiano ”Il Giorno’ dell’udienza dei prossimi giorni (mercoledì 25 novembre) la Procura generale, lette le relazioni dei servizi sociali, dovrà dare il suo parere e poi i giudici decideranno se rimetterlo in carcere o se mantenere il differimento pena. Il giudice Simone Luerti spiegava che le condotte per cui Fabrizio Corona è stato condannato, tra cui le note vicende dei foto-ricatti, ”non destano un allarme sociale” particolarmente significativo e non c’è una ”pericolosità” da parte sua tale da richiedere che stia comunque dentro.

Anzi, scriveva il giudice, la sua malattia si aggraverebbe dietro le sbarre. Fabrizio Corona dovrà scontare di nuovo 9 mesi che aveva già scontato in affidamento terapeutico, tra febbraio e novembre 2018. Lo ha deciso a metà ottobre il Tribunale di Sorveglianza di Milano, accogliendo la linea della Procura generale rappresentata dal sostituto pg Antonio Lamanna.









“Se va bene a dicembre mi mancherebbero da scontare 1 anno e 8 mesi, vedo la libertà a breve”, aveva detto l’ex agente fotografico prima dell’udienza del 15 ottobre. Il provvedimento dei giudici è l’ennesima decisione su questa vicenda dei nove mesi, revocati per violazioni da parte di Corona, ora in detenzione domiciliare, nel percorso di affidamento.

