Impossibile negarlo, Selvaggia Roma è stata una burrasca violentissima che si è abbattuta sulla e nella Casa del Grande Fratello Vip. Da quando il suo piedino si è poggiato su territorio sacro, la Roma non ha potuto fare a meno di bombardare i suoi coinquilini, sganciando una bomba dietro l’altra.

Selvaggia Roma ha già combinato un gran bel caos nella Casa più spiata d’Italia. Di certo il suo comportamento non l’ha aiutata a farsi tanti nuovi amici, anzi, ad oggi al GF Vip c’è una certa Elisabetta Gregoraci che la odia, e anche e soprattutto un Enock Barwuah che se potesse la polverizzerebbe con lo sguardo. Cos’altro c’è da aggiunger?! Ve lo diciamo noi… (Continua dopo le foto)





























Mercedesz Henger ha voluto porre l’accento su un argomento scottante che riguarda proprio Selvaggia Roma. Infatti, secondo Mercedesz, la Roma avrebbe contattato privatamente chiunque si vociferasse sarebbe potuto entrare nella casa del Grande Fratello Vip 5. “Quando si vociferava che forse Lucas sarebbe entrato nella Casa, Selvaggia Roma gli ha scritto. Lui me lo disse subito e la mia prima reazione dopo ‘Chi?’ è stata ‘Che cosa ti ha scritto?’. Lui mi disse che cercava un tatuatore, e io gli dissi che secondo me ci stava provando. Lui alla fine ha risposto qualcosa ed ha chiuso il discorso ma non ci sono state più interazioni. Il succo del discorso è che questa aveva scritto anche a Lucas e non era l’unico…”. (Continua dopo le foto)









Mercedesz, infine, si è rivolta in prima persona alla Roma: “Sei entrata lì dentro non per fare il suo percorso ma per cercare di smerd*re gli altri. Questa qui aveva pianificato tutto, è entrata con un copione scritto che si è costruita proprio meticolosamente. E’ andata a rompere le scatole a chiunque si vociferasse sarebbe entrato nella Casa del Grande Fratello Vip, cercando un’apertura per potere entrare con la scusa di rompere i coglio*i. Sei quasi una stalker che si aggrappa a qualsiasi cosa pur di entrare nella Casa! L’hanno fatta entrare solo per rompere i coglio*i, perché di sostanza… non so se è chiaro ma io credo ad Enock ed ho parlato con chi di dovere e se sono tranquilli loro”.

“Devi lasciare la casa”. GF Vip, colpo di scena finale. E non tutti sono dispiaciuti… cosa è successo