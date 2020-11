L’ex tronista di ‘Uomini e Donne’, Rosa Perrotta, ha pubblicato nelle scorse ore alcune immagini di lei. La reazione dei fan non è stata però positiva, infatti se da una parte ci sono stati ovviamente i fan che l’hanno acclamata riempiendola di complimenti, altri si sono soffermati su un altro aspetto. In tanti l’hanno infatti vista non in perfette condizioni fisiche. Ha infatti perso parecchi chili e in tanti però ci sono andati giù pesanti, infatti non sono mancati insulti veri e propri.

Per questo motivo in queste ore ha voluto dare vita ad alcune Instagram stories, nelle quali ha spiegato di non aver attraversato un bel periodo. Anzi, ha vissuto una delle pagine più dolorose. All'influencer non è quindi piaciuto questo atteggiamento di alcuni follower, che hanno scritto quelle cose senza pensarci due volte. Nonostante Rosa si sia sempre contraddistinta per post riguardanti aspetti positivi della sua vita, stavolta ha fatto un'eccezione per fare definitiva chiarezza.















Questa la spiegazione ufficiale della Perrotta: "Vengo dal periodo più brutto della mia vita. Una delle persone più care della mia vita è stata molto male. Affrontare questa cosa è stato uno dei periodi più bui e più difficili. Fortunatamente oggi le cose si sono stabilizzate". Ha confessato che ha dovuto trovare una grande forza per sostenere nel migliore dei modi questa persona. Da parte sua c'è stato uno stress eccessivo, che l'ha fatta dimagrire moltissimo. Ma lei ha aggiunto altro.















I messaggi di questi hater sono stati davvero molto offensivi, infatti alcuni le hanno detto che avrebbe addirittura perso la sua sensualità. Rosa Perrotta ha replicato su Instagram: "Leggere sotto il mio ultimo post 'sei magra', 'sei anoressica'…Solo per farvi riflettere: noi non sappiamo niente della vita degli altri. Ci vuole delicatezza quando ci rivolgiamo agli altri, non sappiamo da cosa vengono. Non sappiamo cosa stanno affrontando". La donna è rimasta molto male per queste reazioni.









L’ex protagonista del programma di Maria De Filippi ha quindi concluso il suo intervento social, dicendo che avrebbe sicuramente apprezzato una maggiore vicinanza o in alternativa il silenzio. Ha comunque detto di essere al fianco di tutte quelle persone che in questo momento stanno aiutando chi è in difficoltà, soprattutto in questo periodo storico contraddistinto da grandi problemi.

