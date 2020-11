“È nato!” Fiocco azzurro: l’attrice è mamma. E il piccolo ha già un suo profilo Instagram…

L’attrice è diventata mamma! Il lieto annuncio è arrivato sul suo profilo Instagram, dove a maggio scorso faceva sapere della dolce attesa e dove in questi mesi ha documentato la gravidanza con foto bellissime del pancione. Ma non subito. I neo genitori hanno preferito aspettare qualche giorno prima di far vedere a tutti il nuovo arrivato in famiglia.

È un maschietto ed è venuto al mondo i primi giorni di novembre. Il 6, per la precisione. Il giorno precedente aveva postato le sue Instagram stories una foto che la ritraeva con indosso un camice ospedaliero e comunicava che il momento era arrivato. Poi quella stessa storia l’ha cancellata e, solo ora, ha deciso che era giunta l’ora di presentare al mondo il figlio nato dall’amore con l’uomo che ha sposato nel 2019. (Continua dopo la foto)















Sasha Pieterse, una delle protagoniste di Pretty Little Liars, Sasha Pieterse, ha partorito ed è diventata mamma da pochi giorni. “Una settimana fa le nostre vite sono cambiate per sempre – la didascalia del post – Dopo 27 ore di travaglio, Hendrix Wade Sheaffer ha fatto il suo grande ingresso il 6 novembre alle 5:39 del mattino con un peso di 3 kg e 52 centimetri. Siamo assolutamente innamorati di lui e ancora non riusciamo a credere che sia nostro”. (Continua dopo la foto)















Nemmeno a dirlo, il post in cui mostra dapprima il piccolo Hendrix Wave da solo e poi con lei e il papà, Hudson Sheaffer, probabilmente pochi minuti dopo il parto, ha subito raggiunto una marea di like e di felicitazioni. Tra l’altro, a pochi giorni di vita il neonato ha già un account Instagram tutto suo. I fan più attenti hanno scovato il profilo dove, nonostante non ci sia ancora alcun post, c’è già una piccola bio: “Rendo orgogliosi mamma e papà dal 6 Novembre 2020”. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sasha Pieterse Sheaffer (@sashapieterse)



Sasha Pieterse, classe 1996, è un’attrice e cantante sudafricana naturalizzata statunitense conosciuta principalmente per il ruolo di Alison DiLaurentis nella serie televisiva Pretty Little Liars. Figlia d’arte (i suoi genitori erano una coppia di ballerini professionisti), è praticamente cresciuta nel mondo dello spettacolo. Oltre ad aver avuto ruoli in vari film, in tv ha partecipato anche a Ballando con le Stelle e pubblicato 4 singoli nel 2013.

