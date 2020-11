“Ma smettila”. Alessia Marcuzzi in topless. Ma davanti alla foto i fan urlano

Alcuni giorni fa Alessia Marcuzzi ha festeggiato il suo compleanno. L’11 novembre scorso ha infatti spento 48 candeline. Dopo aver postato nelle Storie i tantissimi fiori ricevuti e la prima torta che allo scoccare della mezzanotte era lì ad attenderla in hotel a Milano, Alessia ha condiviso una foto in cui è immortalata mentre fa una verticale. Fisico strepitoso e gambe lunghissime. Addosso un body bianco e mette in mostra la sua forma top. Uno scatto quindi perfetto.

Nelle ultime ore ha voluto nuovamente stupire tutti i suoi fan con un’istantanea mozzafiato, vietata ai deboli di cuore. Probabilmente con questo post si aspettava un’esplosione di entusiasmo da parte di tutti, ma è purtroppo rimasta sicuramente un po’ delusa dall’atteggiamento di alcuni follower. La conduttrice televisiva ha deciso di mostrarsi in un modo estremamente sexy, ma tenuto conto della sua età, diversi suoi seguaci non hanno apprezzato questo gesto. (Continua dopo la foto)















La Marcuzzi ha dunque proposto alle sue migliaia di fan una foto in bianco e nero che la ritrae in topless. La donna è accovacciata e indossa solamente i leggins e gli stivali, lasciando scoperta la parte superiore del suo corpo. Suggestiva anche la didascalia scelta: “I’m the bad guy”. I messaggi pieni di complimenti non sono certamente mancati, ma a far rumore stavolta sono stati soprattutto gli attacchi degli haters, che non le hanno perdonato questa immagine decisamente esagerata. (Continua dopo la foto)















Addirittura la collega Adriana Volpe ha proposto: “Io la propongo come copertina di Vogue”. Apprezzamenti sinceri anche da parte di Fernanda Lessa: “Qui non si può dire che sei bella Ale, è reato. Che cavolo di follower hai? Sei semplicemente uno schianto”. Invece non tutti l’hanno pensata così, visto che Alessia ha potuto leggere anche commenti simili: “Con tutto il rispetto, sei molto bella, ma che senso hanno ste foto?”, “Ma smettilaaaa!”, “A’ fanatica, tieni 50 anni ormai”. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi)

Infine, un altro follower le ha chiesto: “Ma non sei troppo adulta?”. Alessia Marcuzzi è stata costretta recentemente anche a saltare alcune puntate de ‘Le Iene’ a causa della sua positività al coronavirus. Ma fortunatamente poi si è guarita, come annunciato da lei stessa: “Sono negativa. Scusatemi se sono costretta a scrivervi tutto…ma devo farlo per forza. Sono felice, certo! Ma il mio pensiero va a chi sta combattendo”.

“Pensavo di aver finito…”. Carolyn Smith, compleanno in ospedale